Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor’u 5 golle geçti

Medipol Başakşehir, Akhisar Belediyespor’u 5 golle geçti

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında kendi evinde Akhisar Belediyespor’u 5-1 yenerek liderliğini korudu.


30 Ekim 2016 15:34


Mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarının başında gol gelmesi ve skorun 5-1 olması oyununun düşmesine neden oldu. Biz teknik adamlar oyunun temposunu yükseltmek istesek de düşüyor. Bazen de düşmesi gerekiyor. Cuma günü akşam da bir maç oynayacağız. Bazen yıpranmadan çıkmak çok önemli. Ligin en çok gol atan takımıyız. En az gol yiyen takımıyız. Bugün itibariyle lideriz. Bu bizi mutlu ediyor. Hakemlere her zaman saygı gösteriyoruz. Durum 5-1 de olsa bu kadar küçük bir şeyden sarı kart görmememiz gerekiyordu. Oyuncumuz cezalı duruma düştü. Bu duruma üzüldük ama her şeyde bir hayır vardır. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

“Avrupa’da 20 yaş altında sonucu etki eden 10 oyuncudan bir tanesinin Cengiz’in olması bizi mutlu etti”
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa’da 20 yaş altında sonucu etki eden 10 oyuncudan bir tanesinin Cengiz’in olması kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “O grubun içinde yurt dışında oynayan Enes Ünal da var. Hem kendi gelişimi anlamında hem de bizim takımımıza katkısı anlamında Türk futboluna katkısı anlamında çok önemli. Bu durum yeterli değildir. Daha da gelişerek devam edecek” dedi.

Akhisar Belediyespor Cephesi
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise maç ile ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapacağını belirterek, “Asıl sorun; kendimiz ile ilgili bir takım sorunlarımız var aşamadık. Gerçek gücümüzden çok uzaktaydık. Hafta içinde bunun gerekli önlemlerini alacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Medipol Başakşehir'i çok haklı bir galibiyet aldık onları tebrik ediyorum” dedi.
Basın mensuplarının forvet oyuncusu Rodellaga durumu hakkındaki soruya ise Kafkas, “Dudağı patladı ve birkaç dişinde de kırık var” diye şeklinde cevap verdi. 

Kaan Ülker

Etiketler: Akhisar Belediyespor, Medipol Başakşehir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!