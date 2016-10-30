

Mücadelenin ardından iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İlk yarıda etkili bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarının başında gol gelmesi ve skorun 5-1 olması oyununun düşmesine neden oldu. Biz teknik adamlar oyunun temposunu yükseltmek istesek de düşüyor. Bazen de düşmesi gerekiyor. Cuma günü akşam da bir maç oynayacağız. Bazen yıpranmadan çıkmak çok önemli. Ligin en çok gol atan takımıyız. En az gol yiyen takımıyız. Bugün itibariyle lideriz. Bu bizi mutlu ediyor. Hakemlere her zaman saygı gösteriyoruz. Durum 5-1 de olsa bu kadar küçük bir şeyden sarı kart görmememiz gerekiyordu. Oyuncumuz cezalı duruma düştü. Bu duruma üzüldük ama her şeyde bir hayır vardır. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.

“Avrupa’da 20 yaş altında sonucu etki eden 10 oyuncudan bir tanesinin Cengiz’in olması bizi mutlu etti”

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Avrupa’da 20 yaş altında sonucu etki eden 10 oyuncudan bir tanesinin Cengiz’in olması kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “O grubun içinde yurt dışında oynayan Enes Ünal da var. Hem kendi gelişimi anlamında hem de bizim takımımıza katkısı anlamında Türk futboluna katkısı anlamında çok önemli. Bu durum yeterli değildir. Daha da gelişerek devam edecek” dedi.

Akhisar Belediyespor Cephesi

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ise maç ile ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapacağını belirterek, “Asıl sorun; kendimiz ile ilgili bir takım sorunlarımız var aşamadık. Gerçek gücümüzden çok uzaktaydık. Hafta içinde bunun gerekli önlemlerini alacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Medipol Başakşehir'i çok haklı bir galibiyet aldık onları tebrik ediyorum” dedi.

Basın mensuplarının forvet oyuncusu Rodellaga durumu hakkındaki soruya ise Kafkas, “Dudağı patladı ve birkaç dişinde de kırık var” diye şeklinde cevap verdi.

Kaan Ülker