Diğer
Kategoriler

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın transferini bitirdi

Medipol Başakşehir'in Barcelonalı Arda Turan'ı kadrosuna katması an meselesi. Yıldız oyuncunun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Medipol Başakşehir, Arda Turanın transferini bitirdi

13 Ocak 2018 12:36

Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan ile anlaşma sağlayan Medipol Başakşehir'in İspanyol kulübü ile de son pürüzleri giderdiği belirtildi. Yıldız oyuncunun bugün İstanbul'a gelip bir iki gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Başakşehir'in Arda Turan ile 1,5 artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

Bir televizyon programına katılan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Arda Turan ile ilgili yaptığı açıklamada, "Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde. Bugün olumlu ya da olumsuz haber çıkar. ama ben olumlu yönde olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 9°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç