Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın transferini bitirdi

Barcelona'da forma şansı bulamayan Arda Turan ile anlaşma sağlayan Medipol Başakşehir'in İspanyol kulübü ile de son pürüzleri giderdiği belirtildi. Yıldız oyuncunun bugün İstanbul'a gelip bir iki gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Başakşehir'in Arda Turan ile 1,5 artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

Bir televizyon programına katılan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Arda Turan ile ilgili yaptığı açıklamada, "Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde. Bugün olumlu ya da olumsuz haber çıkar. ama ben olumlu yönde olacağını düşünüyorum" açıklamasında bulunmuştu.