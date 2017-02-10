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Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral: "İki kulvarda da yarışın içinde olmaya çalışacağız"

Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, "Kurduğumuz kadro, iki kulvarda da nereye kadar gideceğimizin kamuoyuna mesajlarını vermekte. Biz iki kulvarda da yarışın içinde olmaya çalışacağız" dedi.

Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral: &quot;İki kulvarda da yarışın içinde olmaya çalışacağız&quot;

10 Şubat 2017 09:43
Mustafa Saral: "İki kulvarda da yarışın içinde olmaya çalışacağız" - Tıkla İzle

Ligde ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yoluna emin adımlarla devam eden Medipol Başakşehir’in Asbaşkanı Mustafa Saral, İHA’ya konuştu. İki kulvarda da hedeflerinin sonuna kadar gitmek olduğunu söyleyen Saral, “Ligde Beşiktaş’tan sonra ikinci sıradayız, kupada çeyrek finaldeyiz. Devre arasında hocayla konuşup planlamamızı yaparken, bu doğrultuda hareket ettik. İrfan Can, Egemen, Caiçara ve Adebayor’u transfer ettik. Kurduğumuz kadro, iki kulvarda da nereye kadar gideceğimizin kamuoyuna mesajlarını vermekte. Biz iki kulvarda da yarışın içinde olmaya çalışacağız” diye konuştu.

“Başkanımız ve hocamız, bizim şansımız”

Kulüp olarak kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli planlarla yollarına devam ettiklerinin altını çizen Saral, “Devre arasında 6 aylık bir planlama yapmadık. 2014’te kurulduğumuz zaman, kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli bir planlama yaptık. Bunları yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz. Bizim iki tane şansımız var, birisi Kulüpler Birliği’ne de başkanlık yapan Başkanımız Göksel Gümüşdağ, diğeri de hocamız Abdullah Avcı. Neden şans diyorum, işi gücü takıma odaklanmış insanlar. Transfer yaparken hocamız 40 kere eliyor, dokuyor. Scout ekibiyle görüşüyor. 40 sefer süzgeçten geçiriyor” dedi.

“Büyük takımların transfer politikaları bizi ilgilendirmiyor”

İrfan Can Kahveci’nin, Başakşehir’e transferinin öncesinde adının Fenerbahçe’yle anılmasıyla ilgili olarak da konuşan Saral, “İrfan Can Kahveci’yle Fenerbahçe ilgilenmiş, ilgilenmemiş biz ona bakmıyoruz. Hocamız ve scout ekibi izleyip oyuncu üzerinde karar vermişse, biz o oyuncuyu takımımıza dahil etmek zorundayız. Sonuç olarak bu oyuncuyu kadromuza kattık. Fenerbahçe ilgilendi mi bilemiyoruz, sonuç olarak dahil ettik. Caiçara ve Adebayor konusunda da aynı şekilde. Biz gündemi takip ederek transfer yapmıyoruz. Büyük takımlar ilgilenmiş, ilgilenmemiş, biz buna bakmıyoruz. Hocalarımızın ve scout ekibinin raporları doğrultusunda transfer yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluk kelimesini 27. haftadan sonra kullanırız”

Şimdiye kadar Medipol Başakşehir’de kimsenin şampiyonluk kelimesini kullanmadığını da ifade eden Mustafa Saral, “Biz 2014’te kurulmuş bir kulübüz. İstanbul Büyükşehir Belediyespor olarak evveliyatımız olsa da, şampiyonluk konuşmak için henüz erken. İstediğimiz şekilde ilerlersek 27. haftadan sonra hedeflerimiz doğrultusunda şampiyonluk için konuşmaya başlarız. Şimdi Kasımpaşa maçımız var, ona odaklanmış durumdayız” diyerek sözlerini noktaladı.

Bozhan Memiş 

 

Etiketler: Medipol Başakşehir, Mustafa Saral


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