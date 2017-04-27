Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor : Özgür Yankaya

29 Nisan Cumartesi

16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

30 Nisan Pazar

13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler

16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

19.00 Adanaspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

1 Mayıs Pazartesi

20.00 Bursaspor - Galatasaray: Halis Özkahya

20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan

