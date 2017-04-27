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Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Cüneyt Çakır yönetecek

27 Nisan 2017 13:02

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Gaziantepspor - Kardemir Karabükspor : Özgür Yankaya

29 Nisan Cumartesi
16.00 Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
19.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

30 Nisan Pazar
13.00 Kasımpaşa - Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler
16.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
19.00 Adanaspor - Antalyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

1 Mayıs Pazartesi
20.00 Bursaspor - Galatasaray: Halis Özkahya
20.00 Osmanlıspor - Atiker Konyaspor: Volkan Bayarslan
 

Etiketler: Cüneyt Çakır, Medipol Başakşehir-Beşiktaş, süper lig


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