Süper Lig’in ilk 16 haftasında 10 galibiyet ve 6 beraberlik alarak topladığı 36 puanla devreye namağlup lider giren Medipol Başakşehir’de işler tersine dönmeye başladı. Dün oynanan maçta Kasımpaşa’ya 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen turuncu-lacivertliler, liderlik için yarıştığı Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı da geri çevirmiş oldu.

Dört maçta iki mağlubiyet

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresinde oynadığı 4 karşılaşmanın ikisinden mağlup ayrılan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, 42 puanla Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. 17. hafta maçında Kayserispor’u 5-0 yenerek ikinci yarıya başlayan İstanbul ekibi, bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. Evinde oynadığı Bursaspor mücadelesini uzatma dakikalarında yeni transfer İrfan Can Kahveci’nin golüyle kazanan Başakşehir, dün oynanan mücadelede ise Kasımpaşa’ya 4-0’lık skorla boyun eğdi.

Deplasmanda kazanamıyor

Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda attığı 2 gole karşı kalesinde 7 gol gören turuncu-lacivertliler, son deplasman galibiyetini ise 10. haftada Galatasaray’a karşı 2-1’lik skorla aldı.

56 hafta sonra 4 gol yedi

Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa’ya 4-0 kaybeden İstanbul temsilcisi, 2014-2015 sezonundan sonra ilk defa kalesinde 4 gol gördü. Söz konusu sezonun 28. haftasında deplasmanda Bursaspor’a 4-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, dünkü mağlubiyetle birlikte ligde 56 hafta sonra tekrar 4 gol yemiş oldu.

İkinci yarılara iyi başlayamıyor

Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısına istediği gibi girememiş görünse de aslında son iki sezonda benzer bir durum yaşıyor. 2014-2015 sezonunun ikinci yarısının ilk 4 maçında 2, 2015-2016 sezonunda da 1 galibiyeti bulunan Abdullah Avcı’nın takımı, bu sezon da devrenin ilk 4 karşılaşmasında 2 galibiyet elde etmiş durumda. Turuncu-lacivertli takım, bu söz konusu sezonların ikisinde de ligi 4. sırada bitirmişti.

Uygar Aydın