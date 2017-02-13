Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Medipol Başakşehir düşüşe geçti

Medipol Başakşehir düşüşe geçti

Ligin ilk yarısını namağlup lider bitiren Medipol Başakşehir, ikinci yarıda oynadığı dört karşılaşmanın ikisinden mağlubiyetle ayrıldı.


13 Şubat 2017 10:44

Süper Lig’in ilk 16 haftasında 10 galibiyet ve 6 beraberlik alarak topladığı 36 puanla devreye namağlup lider giren Medipol Başakşehir’de işler tersine dönmeye başladı. Dün oynanan maçta Kasımpaşa’ya 4-0 gibi farklı bir skorla yenilen turuncu-lacivertliler, liderlik için yarıştığı Beşiktaş’ın puan kaybettiği haftada önemli bir fırsatı da geri çevirmiş oldu.

Dört maçta iki mağlubiyet

Spor Toto Süper Lig’in ikinci devresinde oynadığı 4 karşılaşmanın ikisinden mağlup ayrılan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, 42 puanla Beşiktaş’ın ardından ikinci sırada yer alıyor. 17. hafta maçında Kayserispor’u 5-0 yenerek ikinci yarıya başlayan İstanbul ekibi, bir sonraki hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı. Evinde oynadığı Bursaspor mücadelesini uzatma dakikalarında yeni transfer İrfan Can Kahveci’nin golüyle kazanan Başakşehir, dün oynanan mücadelede ise Kasımpaşa’ya 4-0’lık skorla boyun eğdi.

Deplasmanda kazanamıyor

Medipol Başakşehir, deplasmanda oynadığı son 5 lig maçını da kazanamadı. Bu karşılaşmalarda attığı 2 gole karşı kalesinde 7 gol gören turuncu-lacivertliler, son deplasman galibiyetini ise 10. haftada Galatasaray’a karşı 2-1’lik skorla aldı.

56 hafta sonra 4 gol yedi

Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa’ya 4-0 kaybeden İstanbul temsilcisi, 2014-2015 sezonundan sonra ilk defa kalesinde 4 gol gördü. Söz konusu sezonun 28. haftasında deplasmanda Bursaspor’a 4-1 mağlup olan turuncu-lacivertli ekip, dünkü mağlubiyetle birlikte ligde 56 hafta sonra tekrar 4 gol yemiş oldu.

İkinci yarılara iyi başlayamıyor

Medipol Başakşehir, ligin ikinci yarısına istediği gibi girememiş görünse de aslında son iki sezonda benzer bir durum yaşıyor. 2014-2015 sezonunun ikinci yarısının ilk 4 maçında 2, 2015-2016 sezonunda da 1 galibiyeti bulunan Abdullah Avcı’nın takımı, bu sezon da devrenin ilk 4 karşılaşmasında 2 galibiyet elde etmiş durumda. Turuncu-lacivertli takım, bu söz konusu sezonların ikisinde de ligi 4. sırada bitirmişti. 

Uygar Aydın

Etiketler: düşüş, Medipol Başakşehir


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 3°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!