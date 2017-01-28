Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Medipol Başakşehir, yarın sahasında Bursaspor’u ağırlayacak. Bu mücadeleyle birlikte Başakşehir, ligde Bursaspor ile 20. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 19 karşılaşmada yeşil-beyazlılar 7 galibiyet, turuncu-lacivertliler ise 6 galibiyet aldı. 6 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

BURSASPOR’A 14 MAÇTIR YENİLMEDİ

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de Bursaspor ile iç sahada oynadığı 9 maçın 5’inde rakibine gol atamazken, 4 mücadelede de kalesini gole kapattı. Kulüp tarihinin en iyi serisini yaşayan Medipol Başakşehir, Süper Lig’de evinde oynadığı son 14 maçta yenilmedi. Turuncu-lacivertliler bu maçlarda 34 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.

CEZALI VE SAKATLARIN DURUMU

Turuncu-lacivertlilerde sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Marcio Mossoro ve Bekir İrtegün sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligdeki namağlup gidişine Fenerbahçe deplasmanı ile son veren Medipol Başakşehir, Bursaspor’dan üç puan alarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

EN GOLCÜ VİSCA

Turuncu-lacivertli takımda bu sezon ligde 18 maçta 6 gol kaydeden Edin Visca, takımda bu sezon en çok gol atan oyuncu konumunda. Turuncu-lacivertli takımın golcüsü Visca, Bursaspor mücadelesinde de gollerine devam edip takımına katkı sağlamak istiyor.

(İHA)