Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00’da evinde Trabzonspor ile oynayacak. Ligde 14 hafta geride kalırken turuncu-lacivertliler 9 galibiyet, 5 beraberlikle liderlik koltuğunda otururken, bordo-mavililer ise 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 10. sırada yer alıyor.

20. randevu

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor, Süper Lig’de 16, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 kez olmak üzere toplam 19 kez karşılaştı. Bu maçlarda bordo-mavililer 11 kez sahadan galip ayrılırken, turuncu-lacivertliler ise 3 kez kazanabildi. 5 maçta ise eşitlik bozulmadı. Geride kalan 16 maçta Trabzonspor rakip fileleri 36 kez havalandırırken, Medipol Başakşehir ise 18 gol attı.

Başakşehir, ligde 23 maçtır kaybetmiyor

Medipol Başakşehir, Süper Lig’de oynadığı 23 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Turuncu-lacivertliler bu maçlarda 14 kez sahadan galip ayrılırken, 9 kez de beraberlik aldı. İstikrarlı oyununu devam ettirmek isteyen Abdullah Avcı’nın öğrencileri, Trabzonspor maçından galip ayrılarak, liderliğini sürdürmek istiyor.

Başakşehir, evinde geçit vermiyor

Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynadığı 12 maçta rakiplerine galibiyet tattırmadı. Söz konusu maçlardan 8 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, 4 kez rakipleri ile berabere kaldı.

Mossoro ve Visca takımı sırtlıyor

Süper Lig’de geride kalan 14 haftada Medipol Başakşehir’i Mossoro ve Edin Visca taşıyor. Turuncu-lacivertlilerin ligde attığı 29 golün 16'sında Mossoro ve Visca'nın imzası bulunuyor. Mossoro 5 gol, 3 asist, Visca da 4 gol, 4 asist ile ligde mücadele ediyor. Bu iki futbolcunun dışında Mehmet Batdal da Medipol Başakşehir adına 4 gol ile oynuyor.

En farklı skor Trabzonspor’un

İki takımın bugüne kadar karşılaştığı maçlarda en farklı skoru Trabzonspor elde etti. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2009-2010 sezonunda Olimpiyat Stadı’nda karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 6-1 mağlup etmişti.

Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Ceyhun Sesigüzel yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

Oğuzhan Ort



