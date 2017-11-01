Medipol Başakşehir, ilk galibiyet peşinde

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Medipol Başakşehir, yarın 21.00’de Alman ekibi Hoffeheim ile sahasında mücadele edecek. Turuncu-lacivertliler, bu mücadelede grup aşamasındaki ilk galibiyet parolası ile sahaya çıkacak. Avrupa'da beklenenin altında başlayan, Başakşehir, grubun ilk maçında Bulgar ekibi Ludogorets’i ağırlarken, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı. İkinci mücadelesine Portekiz deplasmanına çıkan turuncu-lacivertliler, Braga’dan 2-1 mağlup ayrıldı. Başakşehir, 3. haftada ise Hoffenheim'e Almanya deplasmanda 3-1 yenildi. Başakşehir, sahasında oynayacağı Hoffenheim mücadelesi ile gruplardaki ilk zaferine imza atmayı planlıyor.

Avrupa'da 14. randevu

Medipol Başakşehir, Hoffenheim karşılaşması ile Avrupa kupalarındaki 14. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 13 müsabakada 1 kez sahadan galip ayrılırken, 7 kez rakiplerine mağlup oldu. 5 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Bu mücadelelerde Başakşehir, rakip fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.

Ligde moral yükledi

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Teleset Mobilya Akhisarspor maçından 2-1’lik galibiyet alarak, Avrupa Ligi maçı öncesinde moral buldu. Turuncu-lacivertliler, Alman ekibinden de 3 puan alarak, Avrupa’daki yürüyüşünü galibiyet ile sürdürmek istiyor.

Bora Akyol