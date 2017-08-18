Medipol Başakşehir, Karabük deplasmanında

Süper Lig’in 2. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 19.00’da deplasmanda Kardemir Karabükspor ile mücadele edecek. Turuncu-lacivertli takım, kigin ilk haftasında evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup ederken, Kardemir Karabükspor ise Gençlerbirliği deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Ligde 11. randevu

İki takım daha önce ligde 11 kez karşılaştı. Bu maçlarda Medipol Başakşehir 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. 5 mücadelede ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Karabükspor ve Başakşehir arasında Süper Lig'de oynanan son beş maçın dördü berabere bitti.

İstanbul ekibi, ligde 9 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Abdullah Avacı'nın takımı bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı zamanda deplasmanda oynadığı son üç maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Elia güzel başladı

Feyenoord'dan transfer edilen Eljero Elia, Medipol Başakşehir kariyerine güzel bir başlangıç yaptı. Turuncu-lacivertli forma ile Avrupa'da 3, Süper Lig'de ise 1 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu mücadelelerde 3 gol atmayı başardı. Elia, bu performansıyla takımının Karabük deplasmanında da en büyük kozu olacak.

Düdük Fırat Aydınus’ta

Yarın saat 19.00’da Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Hakan Yemişken yapacak.