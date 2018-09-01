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Medipol Başakşehir kayıp istemiyor

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzrumspor ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında alacağı 3 puanla milli araya moralli girmek istiyor.

Medipol Başakşehir kayıp istemiyor

01 Eylül 2018 11:42

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. 2 Eylül Pazar günü saat 19.15’te Kazım Karabekir Stadı’nda oynanacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Mustafa Sarvanlar yapacak.

Milli ara öncesi kritik maç 

Turuncu-lacivertliler, BB Erzurumspor karşısında kayıp yaşamak istemiyor. Şu ana kadar geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 6 puanla 5. sırada bulunan Başakşehir, Erzurum deplasmanında alacağı galibiyetle milli takım arasına moralli gitmek istiyor.
Henüz galip gelemeyen ve 1 puanla 17. sırada yer alan Erzurum temsilcisi ise İstanbul ekibinden puan yada puanlar alarak kötü gidişata dur demek istiyor.

Emre kadroda yok 

Medipol Başakşehir’de Akhisarspor karşısında sakatlanan Emre Belözoğlu, Erzurumspor karşısında forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncunun yanı sıra sakatlıkları devam eden Clichy, Alparslan Erdem ve cezalı olan Arda Turan da bu müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.  

Uygar Aydın

Etiketler: Medipol Başakşehir

 

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