Maçtan Dakikalar
7. dakikada Robin Yalçın’ın defansın arasına attığı topla buluşan Oğulcan’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
13. dakikada Ahmet İlhan Özek’in pasında topla birlikte ceza sahasına giren Jakob Jantscher düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
20. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre’nin sert vuruşunda top az fakla üsten dışarı gitti.
21. dakikada Marcio Mossoro’nun ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın sert vuruşunda kaleci Diallo göle izin vermedi.
35. dakikada Emre’nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
47. dakikada Jantscher’in ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
52. dakikada Emre Belözoğlu’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Mehmet Batdal’ın kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
59. dakikada Emre’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cengiz’in vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.
62. dakikada Visca’nın ceza yayı gerisi sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yandan dışarı çıktı.
90. dakikada Visca’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Yalçın’dan seken topu Alexandu Epureanu ağlara gönderdi. 2-1
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Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Samet Çavuş xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Alexandu Epureanu xx, Yalçın xx, Uğur Uçar xx, Ferhat xx (Eren Albayrak dk. 85 x), Mahmut Tekdemir xx, Marcio Mossoro xx (Mustafa Pektemek dk. 74 xx), Emre xx, Visca xx, Cengiz xx (Napoleoni dk. 68 x), Mehmet Batdal xx
Yedekler: Ufuk, Bekir İrtegün, Samuel Holmen, Cenk Alkılıç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Çaykur Rizespor: Abdoulaye Diallo xx, Mohamed Ali xx, Dhurgham Ismail xx, Orhan xx, Saadane xx, Ahmet İlhan xx (Mehmet dk. 84 x), Petrucci xx (Emrah dk. 90 ?), Jakob Jantscher xx, Robin Yalçın xx, Oğulcan xx (Patrik Tuszynski dk. 68 x), Kweuke xx
Yedekler: Gökhan, Ali Faez Atiyah, Recep, Özgür Çek
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Jakob Jantscher (dk. 13) (Çaykur Rizespor), Emre (dk. 35), Alexandu Epureanu (dk. 90) (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Jakob Jantscher (Çaykur Rizespor)