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Medipol Başakşehir son dakikada liderliğe yükseldi

Spor Toto Süper Lig 11. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Başakşehir’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuç cumartesi günü liderliğe yükselen Beşiktaş'ı tekrar 2. sıraya çekti

Medipol Başakşehir son dakikada liderliğe yükseldi

21 Kasım 2016 21:09

Maçtan Dakikalar

7. dakikada Robin Yalçın’ın defansın arasına attığı topla buluşan Oğulcan’ın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

13. dakikada Ahmet İlhan Özek’in pasında topla birlikte ceza sahasına giren Jakob Jantscher düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

20. dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre’nin sert vuruşunda top az fakla üsten dışarı gitti.

21. dakikada Marcio Mossoro’nun ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın sert vuruşunda kaleci Diallo göle izin vermedi.

35. dakikada Emre’nin ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

47. dakikada Jantscher’in ceza yayının solundan kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.

52. dakikada Emre Belözoğlu’nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ön direkte Mehmet Batdal’ın kafa vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

59. dakikada Emre’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Cengiz’in vuruşunda top farklı şekilde auta çıktı.

62. dakikada Visca’nın ceza yayı gerisi sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top yandan dışarı çıktı.

90. dakikada Visca’nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Yalçın’dan seken topu Alexandu Epureanu ağlara gönderdi. 2-1

MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Barış Şimşek xx, Mehmet Metin xx, Samet Çavuş xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Alexandu Epureanu xx, Yalçın xx, Uğur Uçar xx, Ferhat xx (Eren Albayrak dk. 85 x), Mahmut Tekdemir xx, Marcio Mossoro xx (Mustafa Pektemek dk. 74 xx), Emre xx, Visca xx, Cengiz xx (Napoleoni dk. 68 x), Mehmet Batdal xx

Yedekler: Ufuk, Bekir İrtegün, Samuel Holmen, Cenk Alkılıç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Çaykur Rizespor: Abdoulaye Diallo xx, Mohamed Ali xx, Dhurgham Ismail xx, Orhan xx, Saadane xx, Ahmet İlhan xx (Mehmet dk. 84 x), Petrucci xx (Emrah dk. 90 ?), Jakob Jantscher xx, Robin Yalçın xx, Oğulcan xx (Patrik Tuszynski dk. 68 x), Kweuke xx

Yedekler: Gökhan, Ali Faez Atiyah, Recep, Özgür Çek

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Jakob Jantscher (dk. 13) (Çaykur Rizespor), Emre (dk. 35), Alexandu Epureanu (dk. 90) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Jakob Jantscher (Çaykur Rizespor)

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