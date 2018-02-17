Medipol Başakşehir'de hesaplar galibiyet üzerine kuruldu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucu topladığı 43 puanla ikinci sırada yer alan turuncu-lacivertliler, 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle elde ettiği 33 puanla altıncı sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta sahasında Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen Başakşehir, Trabzon'da alacağı galibiyetle bu puan kaybını telafi etmek istiyor.

Ligde 20. randevu

İki takım Süper Lig'de bu zamana kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda rakibine karşı 4 galibiyet alan Başkşehir , 9 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 6 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Başakşehir iki haftadır kayıp

Medipol Başakşehir, ligde oynadığı son iki maçta 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 5 puan kaybederek zirve yarışında büyük yara alan Abdullah Avcı'nın ekibi, Trabzonspor karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Turuncu-lacivertli takım, evinde 6 maçtır kaybetmeyen bordo-mavililere karşı alacağı olası bir yenilgi veya beraberlik durumunda ise bu sezon ilk defa üç maç üst üste puan kaybetmiş olacak.

Eksikler dönüyor

Fenerbahçe karşısına Epureanu, Emre Belözoğlu ve Mossoro'dan eksik çıkan Medipol Başakşehir, Trabzon'da ideal kadrosuna dönecek. Defans hattında Epureanu ve Attamah'a görev vermesi beklenen Abdullah Avcı, orta sahada ise Emre Belözoğlu-Mahmut Tekdemir ikilisini kullanacak. Avcı, sakatlığını atlatan ve hafta içi takımla çalışmalara başlayan Mossoro hakkındaki son kararını maç saatinde verecek.

Düdük Bülent Yıldırım'da

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yarın saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım'ın yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz yapacak.

Uygar Aydın

