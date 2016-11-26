Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'a konuk oldu. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Deplasmanda durduruldu

Turuncu-lacivertli ekip kıran kırana geçen maçta rakibine karşı zorlu Vodafone Arena deplasmanında 1-0 öne geçmesine karşın skor üstünlüğünü koruyamadı. Ligde oynadığı 11 maçın 5'inde deplasmanda hiç puan kaybetmeyen Abdullah Avcı ve ekibi, Beşiktaş karşısında puan kaybı yaşadı. Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı öncesine kadar deplasmanlarda 12 gol atmıştı. Siyah-beyazlı fileleri de havalandıran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda 13 gole ulaştı. Medipol Başakşehir, puanını 30'a çıkararak zirvedeki yerini korudu.

Doğan Gündoğdu