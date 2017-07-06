Diğer
Kategoriler

Medipol Başakşehir’de kamp programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul’da devam eden Medipol Başakşehir’in yurt dışı kamp programı belli oldu.

Medipol Başakşehirde kamp programı belli oldu

06 Temmuz 2017 12:58

Yeni sezon hazırlıklarına Pazartesi günü İstanbul’da başlayan Medipol Başakşehir’in yurt dışı kamp programı belli oldu. Yurt dışı kampını Slovenya’nın Gora kentinde sürdürecek olan turuncu-lacivertli ekip, yurt dışı kampı boyunca 3 tane hazırlık maçı oynayacak. 11 günlük Slovenya kampında Medipol Başakşehir, Slovenya 2. Ligi’nden NK Triglav Kranj ve Hollanda Eredivisie’den Vitesse Arnhem ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerin 3. hazırlık maçını oynayacağı takım ve günü kamp devam ederken belli olacak.

Medipol Başakşehir’in yurt dışı hazırlık maçı programı şu şekilde:

12 Temmuz Çarşamba
Medipol Başakşehir - NK Triglav Kranj TSİ 19.00

15 Temmuz Cuma
Medipol Başakşehir- Vitesse Arnhem TSİ 18.00 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 30°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 35°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!