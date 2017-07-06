Medipol Başakşehir’de kamp programı belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına Pazartesi günü İstanbul’da başlayan Medipol Başakşehir’in yurt dışı kamp programı belli oldu. Yurt dışı kampını Slovenya’nın Gora kentinde sürdürecek olan turuncu-lacivertli ekip, yurt dışı kampı boyunca 3 tane hazırlık maçı oynayacak. 11 günlük Slovenya kampında Medipol Başakşehir, Slovenya 2. Ligi’nden NK Triglav Kranj ve Hollanda Eredivisie’den Vitesse Arnhem ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertlilerin 3. hazırlık maçını oynayacağı takım ve günü kamp devam ederken belli olacak.

Medipol Başakşehir’in yurt dışı hazırlık maçı programı şu şekilde:

12 Temmuz Çarşamba

Medipol Başakşehir - NK Triglav Kranj TSİ 19.00

15 Temmuz Cuma

Medipol Başakşehir- Vitesse Arnhem TSİ 18.00