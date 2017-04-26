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Medipol Başakşehir’de Mahmut şoku

Medipol Başakşehir’de Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe maçının ilk yarısında yüzüne aldığı darbe sonrasında oyuna devam edemedi. Başarılı oyuncu 34. dakikada yerini Samuel Holmen’e bıraktı.

Medipol Başakşehirde Mahmut şoku

26 Nisan 2017 21:51

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ilk yarıda sakatlıklar nedeniyle zorunlu oyuncu değişikliğine gitti. Fenerbahçe’de Kjaer’in oyundan çıkmasının ardından Medipol Başakşehir’de de Mahmut Tekdemir sakatlandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede yüzüne darbe alan ve yerde kalan Mahmut oyuna devam edemedi. Gözyaşları içinde sedyeyle oyundan çıkan Mahmut’un ilk müdahalesi oyun alanının kenarında yapıldı ve ardından başarılı oyuncu hastaneye götürüldü. Mahmut’un yerine 34. dakikada Samuel Holmen oyuna dahil oldu. 

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: Mahmut, Medipol Başakşehir


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