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Medipol Başakşehir'den bir bomba daha

Medipol Başakşehir’in Udinese’de forma giyen Boşnak futbolcu Rijad Bajic’i sezon sonuna kadar kiralandığı iddia edildi.

Medipol Başakşehirden bir bomba daha

18 Ocak 2018 14:28

Medipol Başakşehir’de ara transfer hareketliliği sürüyor. Turuncu-lacivertli ekibin bir dönem Atiker Konyaspor forması giymiş olan Rijad Bajic’i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladığı iddia edildi.

Atiker Konyaspor'da görev yaptığı 2 sezonda başarılı bir grafik çizen genç oyuncu, yeşil-beyazlılardan ayrıldıktan sonra İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer olmuştu. 23 yaşındaki forvet oyuncusu bu sezon İtalyan ekibi Udinese’de 6 maçta forma giydi. 

Riad Bajic Kimdir ? 

Riad Bajic, Udinese Calcio'da oynayan futbolcu.  6 Mayıs 1994 doğumlu Bosna Hersekli futbolcu, ülkesinin gelecek vaat eden isimlerinden.

Daha önce Konyaspor'da 2 sezon forma giyen Bajic, ülkesinin Zeljeznicar U19 takımında forma giydikten sonra A takıma yükseldi. Zeljeznicar'daki başarılı performansı sonrası Konya'nın dikkatini çeken Bosnalı santrfor, 500 bin Euro bonservis bedeliyle Türkiye macerasına başladı. Bosna Hersek U19 takımında forma giymeyen, U21 takımında 3 maçta gol atamayan Bajic; Bosna Hersek A Milli Takımı'nda ise henüz forma giyebilmiş değil.

 

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