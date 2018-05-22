Diğer
Kategoriler

Medipol Başakşehir’i Visca ve Adebayor sırtladı

Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayan Medipol Başakşehir’de Adebayor attığı gollerle, Visca da yaptığı asistlerle takımını sırtlayan isimler olarak öne çıkıyor.

Medipol Başakşehiri Visca ve Adebayor sırtladı

22 Mayıs 2018 13:23

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu 72 puanla üçüncü sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, oynadığı 34 maçın 22’sini kazanırken, bu periyotta rakip ağlara da 62 gol bıraktı. 17 farklı ismin skor ürettiği turuncu-lacivertlilerde gol yollarında ön plana ise iki oyuncu çıkıyor.

Golcü Adebayor

Başakşehir’de sezonun en golcü ismi tecrübeli futbolcu Emmanuel Adebayor oldu. Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve geldiği günden bu yana gerek tecrübesi gerekse oynadığı futbolla İstanbul ekibine büyük katkı sağlayan Togolu, 2017-2018 sezonunda rakip ağlara attığı 15 golle turuncu-lacivertli takımda en fazla skor üreten oyuncu olarak dikkat çekti. 

Adebayor’u 9 golle Visca takip ederken, Epureanu’nun 6, Elia’nın da 5 golü bulunuyor.

Asist kralı Visca 

Abdullah Avcı’nın her karşılaşmada kadroya ilk yazdığı isimlerin başında gelen Edin Visca, performans olarak kendini oldukça geliştirdiği bir sezonu daha geride bıraktı. Yaptığı 15 asistle hem takımının hem de ligin asist kralı olan Visca, aynı zamanda kariyerinin gole en fazla katkı sağladığı dönemini de yaşadı.
Birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde bulunan Boşnak futbolcu, daha önce ise 2015-2016 sezonunda yine Medipol Başakşehir formasıyla ligde 17 gol atarak bu alanda da kariyer zirvesine ulaşmıştı.
Bu sezon toplamda 33’ü Süper Lig, 5’i Avrupa Ligi, 4’ü Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 43 maça çıkan Visca, bu mücadelelerde 14 gol atıp 17 asist yaptı.

Uygar Aydın 

Etiketler: Adebayor, Medipol Başakşehir, visca

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç