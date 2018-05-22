Medipol Başakşehir’i Visca ve Adebayor sırtladı

Spor Toto Süper Lig’de 2017-2018 sezonunu 72 puanla üçüncü sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, oynadığı 34 maçın 22’sini kazanırken, bu periyotta rakip ağlara da 62 gol bıraktı. 17 farklı ismin skor ürettiği turuncu-lacivertlilerde gol yollarında ön plana ise iki oyuncu çıkıyor.

Golcü Adebayor

Başakşehir’de sezonun en golcü ismi tecrübeli futbolcu Emmanuel Adebayor oldu. Geçtiğimiz sezon takıma katılan ve geldiği günden bu yana gerek tecrübesi gerekse oynadığı futbolla İstanbul ekibine büyük katkı sağlayan Togolu, 2017-2018 sezonunda rakip ağlara attığı 15 golle turuncu-lacivertli takımda en fazla skor üreten oyuncu olarak dikkat çekti.

Adebayor’u 9 golle Visca takip ederken, Epureanu’nun 6, Elia’nın da 5 golü bulunuyor.

Asist kralı Visca

Abdullah Avcı’nın her karşılaşmada kadroya ilk yazdığı isimlerin başında gelen Edin Visca, performans olarak kendini oldukça geliştirdiği bir sezonu daha geride bıraktı. Yaptığı 15 asistle hem takımının hem de ligin asist kralı olan Visca, aynı zamanda kariyerinin gole en fazla katkı sağladığı dönemini de yaşadı.

Birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde bulunan Boşnak futbolcu, daha önce ise 2015-2016 sezonunda yine Medipol Başakşehir formasıyla ligde 17 gol atarak bu alanda da kariyer zirvesine ulaşmıştı.

Bu sezon toplamda 33’ü Süper Lig, 5’i Avrupa Ligi, 4’ü Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere 43 maça çıkan Visca, bu mücadelelerde 14 gol atıp 17 asist yaptı.

Uygar Aydın