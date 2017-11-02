Medipol Başakşehir’in ilk 11'i belli oldu

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında evinde oynayacağı Hoffenheim karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Hoffenheim ile Almanya’da oynadığı müsabakaya göre İstanbul'da 1 değişiklikle sahaya çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı, yaşanan sakatlıklardan dolayı 11’de birçok farklı isme görev verdi.

Turuncu-lacivertliler; Hoffenheim karşısına Mert, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Napoleoni, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç 11'i ile çıkacak. Volkan, Visca, Mossoro, Elia, Uğur, Alpaslan ve Okan ise maça yedek başlayacak.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

