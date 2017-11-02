Diğer
Kategoriler

Medipol Başakşehir’in ilk 11'i belli oldu

Medipol Başakşehir’in Hoffenheim ile oynayacağı müsabakanın ilk 11’i belli oldu.

Medipol Başakşehirin ilk 11i belli oldu

02 Kasım 2017 20:29

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında evinde oynayacağı Hoffenheim karşılaşmasının ilk 11’leri belli oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Hoffenheim ile Almanya’da oynadığı müsabakaya göre İstanbul'da 1 değişiklikle sahaya çıkacak. Deneyimli çalıştırıcı, yaşanan sakatlıklardan dolayı 11’de birçok farklı isme görev verdi.

Turuncu-lacivertliler; Hoffenheim karşısına Mert, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci, Tunay Torun, Napoleoni, Kerim Frei ve Mevlüt Erdinç 11'i ile çıkacak. Volkan, Visca, Mossoro, Elia, Uğur, Alpaslan ve Okan ise maça yedek başlayacak. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç