Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 10. haftasında TT Arena’da karşılaştığı Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında Medipol Başakşehir’in defan oyuncuları Bekir İrtegün ve Yalçın Ayhan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok iyi çalıştıklarını vurgulayan Bekir, “Çok iyi analiz yapıyoruz. Çok iyi hazırlandık maça. Kritik bir virajda özgüvenimizin daha artacağı bir maçta güzel bir galibiyet aldık” dedi.

Yalçın Ayhan: “İnşallah bunu devam ettiririz”

1 hafta boyunca Galatasaray’ı iyi analiz ettiklerini belirten Yalçın, “Bu çalışmayı sahaya yansıtmış olduğu dolayı gururluyuz. Takım olarak çok iyi bir deplasmandan çok iyi bir 3 puan aldık. Özgüven açısından çok iyi yerlere getireceğini düşünüyorum. Çaykur Rizespor maçını kazandığımız zaman bu galibiyet daha önemli hala gelecek. İnşallah ilerleyen haftalarda aldığımız sonuçlar bizi hedef takım haline getirecek. İnşallah bunu devam ettiririz” diye konuştu.

“Fatih hoca ve ekibinin kararı”

Milli takım ile ilgili çağrılmadığı için çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine Yalçın Ayhan, “Fatih hoca ve ekibinin kararı. Her zaman saygı duyduk. Biz her zaman milli takımımızın ve bayrağımızın arkasındayız. Kimse temsil ediyorsa arkasındayız. Kendime güveniyorum. Kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Tek taraflı değil” şeklinde konuştu.

Şampiyonluk yönündeki soruya Yalçın, şöyle cevap verdi:

“Maç maç bakıyoruz. Galatasaray’ı yenerek özgüvenimiz arttı. Çok zorlu bir süreç var; Çaykur Rizespor ve Beşiktaş deplasmanı. İyi puanlar alırsak bu sürecin içine gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Selman Bektaş