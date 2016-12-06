Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Moskova’da Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım ve Medvedev daha sonra ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Medvedev Türk uzmanların Rus piyasasındaki çalışmalarıyla ilgili soruya, “Bu sadece çalışma işbirliği konulardan bir tanesi. 100 milyar dolarlık rakamı geçti, 2010 senesinde Türkiye’ye ziyaretim sırasında ilk kez dile getirilmişti. Fakat bu gerçekleşmedi, ekonomik olaylarla ilgiliydi. Aynı zamanda herkesin bildiği siyasi nedenler de ticaret hacmini olumsuz etkiledi. Büyük projeleri gerçekleştirirsek bu 100 milyarlık rakama ulaşmamız mümkün. Bu iki ülke için de çok önemli. Çeşitli entegrasyon projelerinden de bahsettik, bunlar da ticaret hacminin artırılmasına katkı sağlayacak” ifadesini kullandı.

“İş gücü meseleleri görüşülüyor”

Türk işçilerin işe alınması konusuna değinene Medvedev “Bir takım yaptırımlar hala mevcut, büyük bir bölümü kaldırıldı, oysa ki büyük projelerde 2018 FIFA Dünya kupasına hazırlık süreci çerçevesinde tesislerin inşaatı ve başka şirketlerde de Türk işçiler istihdam ediliyor, ülkemize girişlerinde sorun yok. Bu yönde ilerlemeyi devam etmeye niyetliyiz. Bir takım konularda karşılıklı hareket etme niyetimiz var. Başbakan'a şunu söyledik, Avrasya Ekonomi Birliği göz önünde bulundurmamız gerek. Bu iş gücü meseleleri görüşülüyor” dedi.

Medvedev, Türk Akımı ve Akkuyu projeleriyle ilgili soruya ise, “Gerçekten, Türk Akımını ele aldık ve son derece olumlu gelişmeler mevcut. Her iki tarafında bu projeyi gerçekleştirme iradesi var. Anlaşma Türkiye meclisi tarafından onaylandı ve imzalandı. Rusya'da kısa zaman içerisinde onay sürecine geçeceğiz. Ayrıca, Türk Akımı'nın Avrupa’ya kadar gitmesi konusunu görüşülmeye devam edilecek. İki ayrı hattan oluşacak, her biri 15,75 milyar metreküp hacminde. Bir hat Türkiye'nin kendi ihtiyaçları için ikinci hat ise Türk sınırına oradan da Avrupa'ya gönderilecek. Bu dağıtım merkezinin nerede olacağına ilişkin müzakereler yapılacak. Bu kararların Avrupa'nın yararına olacağını düşünüyorum. Bu herhangi diğer projelere rakip değil. Avrupalı tüketicileri ilgili risklerden koruyacak. Bu tür risklerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Akkuyu konusuna gelirsek, bu ortak stratejik projemiz. Son durumu ele aldık. Projeye stratejik yatırım statüsünün verilme konusunu görüştük. Partnerlerimiz bunun en kısa zamanda yapılacağını söylediler, aynı zamanda dışarıdan yatırım teşvik edilmesi de söz konusu. Çok önemli ve stratejik bir proje olduğunun altını çizmek istiyorum. İstediğimizden daha yavaş ilerliyor. Bu etapta hızlandırılabilir. İlk enerji bloğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılında 2023 yılında hayata geçirilecek” yanıtını verdi.

Suriye konusuna da değinene Rusya Başbakanı, “Tabi ki Suriye konusunu da ele aldık. Dış politikasıyla ilgili meseleler iki ülke liderlerinin cumhurbaşkanı ve devlet başkanının görüşmelerinde ele alınıyordu. Son zamanlarda telefon görüşmeleri yapıldı. Suriye konusu bu görüşmelerde ön plandaydı. Biz de bu konuyu ele aldık. Oradaki konunun normalleşmesi gerekiyor, bu bizim için önceliktir, bütün bölgenin yararına olacaktır. Suriye son derece zor bir durumda. Suriyedeki iç diyaloğun kurulmasıyla bu düzene girecek. Suriye’de yuva kuran terör örgütleri var, bu konuyla ilgili Putin ve Erdoğan arasında temaslar var. Bu tarz diyaloglar son derece faydalı. Geçmişte bu tür diyaloğumuz yoktu, yeniden başladı. Bu diyaloğun ileride de devam edeceğinden eminim” dedi.

Kamil Nadirli