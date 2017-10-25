Medvedev’den Özbekistan’a ziyaret

Resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, atlı birlikler eşliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’i Külliye girişinde karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerini almasından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Konuk Devlet Başkanı Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Mirziyoyev, merdivenlerde Türkiye ve Özbekistan bayrakları önünde poz verdi. Resmi karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ankara Valisi Ercan Topaca, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Ziyaret, yaklaşık 20 yıl aradan sonra Özbekistan'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine geçilecek. Daha sonra Erdoğan ve Mirziyoyev, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Derya Yetim

