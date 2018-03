Medya ve kadın konuşuldu

GAÜ Milenyum Senato Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşide Kıbrıs’ın önde gelen, mektepli ilk kadın gazetecilerinden TAK (Türk Ajansı Kıbrıs) Emekli Müdürü Perihan Aziz konuşmacı olarak yer aldı. GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen söyleşide, tarihsel süreç içerisinde Kıbrıs Türk medyasında kadının rolü, kadına bakış açısı, medya sektöründeki kadın istihdamının yetersizliği, kadının medyada eksik temsili ya da belirli roller içinde sunulması konuları değerlendirildi.

GAÜ Medya Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen, öğretim üyeleri ve öğrencilerin yoğun katılımda bulunduğu söyleşide konuşma yapan GAÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, “Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Din, dil, sınıf, kültür, eğitim v.s. diye ayırt etmeden tüm kadınların hem kendi aralarında eşit, hem erkeklerle eşit görülmeleri gerektiğini bizlere anlatan, hatırlatan sembolik ve evrensel gün. Bu vesileyle başka kadınları hatırlamak, onları anmak, anlamak ve anlatmak çok önemli. Hem şahsen tanıdığımız hem de hiç görmediğimiz, tanımadığımız kadınları. Onların şartlarını düşünmek ve nerelerde nasıl zorlandıklarını anlamaya gayret etmek çok önemli. Çünkü kadınlar ayrımcılığa uğruyor, eşit işe eşit ücret almıyor, kadının erkekten noksan olduğu zannediliyor. Erkek kadının üzerinde egemenlik kurmaya çalışıyor. Diğer bir taraftan Kadınlar Günü içi boş bir gül ve çikolata dağıtma günü değildir. Tarihsel olarak çıkışı çok anlamlıdır ve daha insancıl, daha eşitlikçi, barışçıl ve huzurlu bir dünyaya davet eder. Ama bizler sembolik önem taşıyan bu günün içini çok boşalttık. Yapılan etkinlikler bu anlamda çok önemlidir” dedi.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak konuşmasına başlayan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, “Kadınlarımız baştacımızdır. Kadınlarımız üretkendir. Kadınlarımızla her başarılı işte beraberiz. Kadınlarımızın, erkeklerden hiçbir şekilde aşağı kalmayan, hatta onların üstüne çıkan çalışmaları vardır. Onlara saygı duymamak imkansızdır” İfadelerini kullandı.

Tarihsel süreçte Kıbrıs Türk medyasının geçirdiği gelişim aşamaları ve süreçlerinde kadının yeri, ilk kadın gazeteciler, kadın gazeteci olmanın zorlukları ve günümüzde kadının medyadaki yeri konularında çok önemli bilgiler veren TAK Emekli Müdürü Perihan Aziz, “Keşke kadınlar gününü kutlamak zorunda, bu farkındalığı bildirmek zorunda kalmasaydık. Keşke en başından hepimiz, kadın erkek toplumun bütün bireyleri eşit olsaydık. Bir hayat yarışının startına aynı noktadan başlasaydık da böyle özel günleri yaşamasaydık. Ne yazık ki buna bir ihtiyaç doğdu. Kadın toplum içinde gerilerde kaldı, bırakıldı. Belirli roller yüklendi, görevleri çok ağır olmasına rağmen genellikle perde gerisinde tutuldu, gereken değer verilmedi. Kadın olarak hem dünyada hem ülkemizde haklarımız için medeni şekilde, demokratik yollarla savaşımımızı vereceğiz ve inşallah bir gün hepimiz eşit olacağız’ diye konuştu.

Aziz, kadın gazeteci olmanın zorlukları ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olduktan sonra Ada’ya döndüğünde iş başvuruları sırasında ‘Siz kadınsınız. Bu işi yapamazsınız. Gazetecilik kadın mesleği değildir’ gibi cevaplarla karşılaştıklarını, ancak yılmadıklarını, çok çalışarak, üreterek, erkek muhabir arkadaşlarının gece nöbetlerine girmeyi reddederken tüm gece nöbetlerini üstlenerek, meclislerde sabahlayarak, sokaklarda eylemlere katılarak zaman süreci içinde kendilerini alanda kabul ettirdiklerini söyledi.