Medyada Engellilik: Ayrıştırıcı Değil Eşitlikçi Dil Paneli gerçekleştirildi

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ve İletişim Fakültesi iş birliği ile düzenlenen ‘Medyada Engellilik: Ayrıştırıcı Değil Eşitlikçi Dil’ panel ve atölye çalışması, Nişantaşı Yerleşkesi Medya Merkezi'nde yapıldı.

Açılış konuşmaları İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Lüleci ve Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Öğretim Gör. Zuhal Pek tarafından yapılan panelin moderatörlüğünü İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Özgen gerçekleştirdi. Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan Alper Şentürk yaptığı konuşmada, engelli bireylerin yerine varsayımlar ile düşünüp hareket etmenin iletişim sorunları oluşturabileceğine ve önyargılar geliştirmeye sebep olabileceğine değindi.

Panelin diğer konuşmacısı Gazeteci Nilay Vardar, mevcut haberlerdeki engelli bireylerin ya mağdur ya da kahraman olarak yansıtılarak yanlış etiketlemelere ve bunun neticesinde yanlış algılara sebep olduğunu aktardıktan sonra, engelli bireyler hakkında yapılacak haberlerde dikkat edilmesi gereken unsurlara değindi. İstanbul Teknik Üniversitesi Koordinatörü Çağrı Artan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü'nde Psikolog olarak görev yapan Gülsüme Şenocak, medyada verilen yanlış mesajlar dolayısıyla karşılaştıkları yanlış tutumlara değinerek, gözlem ve tespitlerini paylaştı.

Panelden sonra Nilay Vardar ve Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Tın'ın moderatörlüklerinde, Zuhal Pek, Gülsüme Şenocak, Çağrı Artan'ın eşliğinde, gazetecilik öğrencilerinin fikir ve yorumları alınarak, sorunlu bir haber incelenip irdelenerek tekrardan yazılmaya çalışıldı. Geleceğin gazetecilerine bu haberlerin yazılması aşamasında gösterilmesi gereken özen hakkında bilgilendirme yapıldı.