“Medyanın gücü temkinli olmaya yöneltiyor”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Siyasal Bilimler Fakültesi ve İletişim Fakültesi’nin paydaşlığında “Medya Gözüyle Uluslararası İlişkiler ve Güncel Yaklaşımlar” paneli düzenledi. Medya, akademi ve siyaset camiasından birçok ismin katıldığı panelde, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros ve İletişim Fakültesi Dekan Vekili Remziye Terkan’ın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Medyanın nasıl kullanıldığına dair pek çok konunun konuşulduğu panelde, öğrencilerden yoğun bir katılım sağlandı.

İletişim ve Siyasal Bilimlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade eden KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, öğrencilere hiben şu ifadelerde bulundu:

‘‘Medyanın gücü, sizleri daha temkinli olmaya yöneltmektir. İletişimci olan arkadaşlar bu alanda biraz daha şanslıdır. Çünkü onlar 2. güç olacaktır. Siyaset Bilimi’nde okuyanlarsa daha dikkatli ve daha temkinli hareket ederek ülkelerine yapacakları hizmetlerde daha da başarılı olacaklardır. İleride bu alanda çalışacak olanlar, başarı sağlama konusunda medyadan alacakları destek ve eleştiri ile ileriye dönük sağlam adımlar atacaklardır. Nitekim her zaman için büyük ülkelerin kendi medyalarını istedikleri yönde kullandıklarını görüyoruz. Bu ülkeler uluslararası ilişkiler konusunda medyanın da desteğiyle kendi insanlarının gücünü arkalarına alarak başka ülke insanlarının ölümüne sebep olmayı da maalesef göze alabiliyorlar. Aynı zamanda büyük ülkeler medyayı kendi çıkarları doğrultusunda kötüye kullanıyor” yorumlarında bulundu.

“Basın özgür olmalı”

Basın özgürlüğünü daima önemsediğini ve basının bağımsız, özgür ve 4. güç olmasından yana olduğunu ifade eden GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, kalemini hiçbir zaman kirletmeyen basın emekçilerine sevgi ve saygısının sonsuz olduğunu söyleyerek, “GAÜ uluslararası olmayı hedefleyen ve başaran; 3 kıta 7 ülkede ses getirebilen, uluslararası bir dünya üniversitesidir. Özellikle uluslararası ilişkilerde basınımızın her durumda ve her görevde gücü olduğunu biliyoruz. Uluslararası ilişkilerde de basının gücünün daima var olacağına ve destek olacağına inanıyoruz” dedi.

“Medya toplumları şekillendirecek güce sahip”

Teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim çerçevesinde öğrencileri alanında uzman kişilerle bir araya getirmeye gayret ettiklerine değinen GAU İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan ise şu ifadelerde bulundu:

“Bu etkinlikler sayesinde konuklarımızın gerçek hayat deneyimlerini tüm samimiyetleri öğrencilerimizle paylaşmalarını son derece önemli buluyoruz. Bizler farklı dünya görüşüne sahip insanların GAU çatısı altında fikirlerini özgürce ifade etmelerini okulumuz, kendimiz, hocalarımız ve öğrencilerimiz adına son derece önemli bir zenginlik olarak görüyoruz. Nitekim bu panel doğrultusunda aslında iletişimin ve medyanın gücünün dünyanın ve toplumların şekillendirilmesinde ne derece önemli roller oynadığını da daha net görmüş olacağız. Medya, günümüzde elinde büyük bir güç bulundurmaktadır. Nitekim medya bu güç doğrultusunda; konuları ele alışı, bu konuları işleyişi ve kamuoyuna yaptığı paylaşımlar ile toplumların olaylara bakışını ve olayların seyrini bir anda değiştirebilmektedir.”

Katılımcıların değerli paylaşımları ile gerçekleşen panel sonunda öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı. GAU Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’e panele katılımı ve konuşması için anı hatırasını takdim etti. Konuşmacılara katılımlarından dolayı plaketlerini, İletişim Fakültesi Dekan V. Doç. Dr. Remziye Terkan ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aykut Toros’un elinden aldı.

