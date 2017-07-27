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Mega kent kabusu yaşadı

Yaklaşık yarım saat etkili oldu, Mega kent İstanbul kelimenin tam anlamıyla kabusu yaşadı. Hava bir anda karardı, gündüz geceye döndü.

Mega kent kabusu yaşadı

27 Temmuz 2017 21:16
Mega kent kabusu yaşadı - Tıkla İzle

Kısa süre sonra da sağanak yağış ile dolu etkili olmaya başladı. Buna rüzgar da eklenince dışarıda olanlar zor anlar yaşadı. Bazı yol ve caddeler sular altında kaldı. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar da suya gömüldü. Bu görüntüler de Aksaray’dan.

İçi yolcu dolu otobüs sel nedeniyle yolda kaldı. Suya gömülen araçtaki yolcular, can havliyle otobüsün üzerine çıktı. Şiddetli fırtına nedeniyle Haydarpaşa Garı’nda bir vinç, yağ varillerinin üzerine devrildi. Varillerin alev almasıyla yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Bir yangın haberi de Kağıthane’den geldi. Üzerine yıldırım düşen bir mozaik fabrikası alev alev yandı.

Hava, deniz ve tramvay seferlerinde de zaman zaman aksamalar yaşandı. Atatürk Havalimanı’nı da su bastı. yağışın etkisiyle iniş yapmaya hazırlan uçaklar bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Bazı uçaklar ise başka meydanlara yönlendirildi.


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