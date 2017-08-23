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Mega projeler 130 ülkenin milli gelirini aştı

Son yıllarda ulaşım, altyapı, enerji ve savunma alanlarındaki projelere hız veren Türkiye, gerçekleştirdiği büyük yatırım maliyetleriyle 130 ülkenin milli gelirini geride bıraktı. Türkiye’nin gündeminde olan mega projelerin mali büyüklüğü 138 milyar doları aşıyor.

Mega projeler 130 ülkenin milli gelirini aştı

23 Ağustos 2017 14:58

Türkiye’nin geleceğini büyük ölçüde değiştiren mega projeler, maliyet açısından Macaristan, Bulgaristan, Lüksemburg, Libya, Bulgaristan, Uruguay, Slovenya gibi ülkelerin milli gelirlerini geride bıraktı. Özel sektör ve kamu eliyle yapılan mega projeler mali büyüklüğüyle büyük yankı uyandırırken medyada bu projelere büyük ilgi gösterdi. Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press, mega projelerin medya karnesini çıkardı. Ajans Press ve ITS Medya’nın gerçekleştirdiği incelemeye göre mega projeler hakkında son yedi yıl içerisinde 27 bin 478 haber yansıması tespit edildi.

MEDYANIN GÖZÜNDEN MEGA PROJELER

Ajans Press’in hazırladığı mega projeler raporunda, son üç yıl içerisinde 32 bin 326 habere konu olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü (Üçüncü Köprü) medyanın en çok konuştuğu proje oldu. Hızlı tren projeleri 25 bin 714 haberle medya tarafından en çok konuşulan ikinci proje olurken, Üçüncü Havalimanı hakkında 19 bin 94, Marmaray hakkında 10 bin 216, Avrasya Tüneli hakkında 9 bin 442,Akkuyu Nükleer Santrali hakkında 8 bin 119, Osmangazi Köprüsü hakkında 4 bin 450, Kanal İstanbul hakkında 3 bin 275, Çanakkale 1915 Köprüsü ile ilgili ise 3 bin 180 haber yansıması tespit edildi.
 


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