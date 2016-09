EXPO 2016 Antalya Kır Aktivite Alanı’nda ilk olarak 9 Temmuz’da sahneye çıkan Tarkan, EXPO’da ikinci konserini verdi. Biletlerin günler öncesinden tükendiği Tarkan konseri için saatler öncesinden EXPO 2016 alanına gelen sevenleri, Kır Aktivite alanını tıklım tıklım doldurdu. Konserin başlamasını sabırsızlıkla bekleyen yerli ve yabancı on binlerce müzik sever, hayranı oldukları Tarkan’ı izleyecek olmanın heyecanını yaşadı.

Kır Aktivite Alanı’nda kurulan Avrupa’nın 3. büyük sahnesinde havai fişekler eşliğinde sahneye çıkan Tarkan, konsere bu yaza damgasını vuran 'Cuppa' isimli şarkısıyla başladı. Siyah pantolon ve payetli ceketten oluşan kostümüyle sevenlerinin karşısına çıkan Tarkan, 'T' şeklinde hazırlanan sahneyi baştan sona gezerek sevenlerini selamladı. Konser alanını dolduran on binler de Tarkan’ı görüntüleyebilmek için cep telefonlarını bir an olsun ellerinden bırakmadı.

“İkinci EXPO konserimize hoş geldiniz” sözleriyle sevenlerini selamlayan Megastar, “Ne güzel bir kalabalık var yine bu akşam. Biraz eller, kollar hep telefonlarla meşgul ama herhalde bir süre çekim yaptıktan sonra onları bir kenara koyup tempo tutacaksınız değil mi? Hakikaten ya. Bu telefonlar çıktı çıkalı bozduk yani. Bozulduk değil mi? Hiç konseri izlemiyorsunuz artık. Böyle çekim yapıyorsunuz. Haksız mıyım?” sözleriyle sitem etti.

Şarkılarına on binler eşlik etti

Konser boyunca bugüne kadar çıkardığı albümlerden oluşan pek çok şarkısını seslendiren Tarkan, “Hüp”, “Dudu Dudu”, “Kış Güneşi”, “Kuzu kuzu” parçalarını da sevenleriyle birlikte söyledi. Megastar, müzik kariyerinde önemli bir yere sahip olan “Şıkıdım” (Hepsi Senin mi?) şarkısını ise müziksiz bir şekilde alanı dolduran yaklaşık 20 bin kişilik koro eşliğinde söyledi.

Tarkan konserde kendi şarkılarının yanı sıra Mazhar Alanson’un sözlerini yazdığı ve MFÖ grubunun da seslendirdiği “Yandım Yandım” isimli parçayı da seslendirdi. Tarkan’ın ayrıca annesinin türkü isteğini kırmadı ve Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsünü sevenleriyle birlikte söyledi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Megastar, sesi ve şarkıları kadar danslarıyla da sevenlerini Tarkan, EXPO 2016’da verdiği ikinci konserde sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti.