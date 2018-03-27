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Megastar Tarkan’ın son remix çalışması 28 Mart’ta çıkıyor

Megastar Tarkan’ın 7 yıl aradan sonra müzikseverlerle paylaştığı '10' albümünde seslendirdiği 'Her Şey Fani' şarkısının remix çalışması, ilk kez 28 Mart’ta fizy’de sevenlerine ulaşacağı açıklandı.

Megastar Tarkanın son remix çalışması 28 Martta çıkıyor

27 Mart 2018 12:24

Turkcell'in muzik platformu fizy, Tarkan’ın son albümü 10’da yer alan 'Her Şey Fani' şarkısının remix versiyonunu ilk kez 28 Mart’ta Tarkan sevenleriyle paylaşacak. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan Her Şey Fani'nin remix versiyonu ünlü Türk DJ Mahmut Orhan tarafından hazırlandı. Albümün en çok beğenilen şarkılarından biri olan 'Her Şey Fani' Türkiye’nin Megastar’ı Tarkan’ın 7 yıl gibi uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşan yeni pop albümü 10'dan yer alan 14 şarkıdan biri. Şarkının remix versiyonu tüm fizy kullanıcıları tarafından dinlenebilecek.  

 

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