Mehdi Eker: 'Sınır şehirlerimiz tehdit altında'

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, İngiltere’nin başkenti Londra’da temaslarına akşam saatlerinde de devam etti. Gün içinde Türk ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya gelen Eker, ardından İngiltere merkezli Müslüman STK'ların temsilcileriyle görüştü. Eker’in son programı ise İngiltere Parlamentosu’ndaydı. Mehdi Eker, Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) İngiltere şubesinin düzenlediği "Suriye Savaşı Ve Suriye'nin Toprak Bütünlüğü ‘nün Önemi" başlıklı paneline konuşmacı olarak katıldı. Parlamentoda gerçekleşen panele konuşmacı olarak katılan bir diğer isim ise Birleşik Krallık Kraliyet Enstitüsü’nden (RUSİ) araştırmacı Michael Stephens’dı. Yaklaşık 2 saat süren panelde Suriye’de yaşananlar öncesi ve sonrası ile masaya yatırıldı. Panel sırasında konuşma yapan Mehdi Eker Türkiye’nin kendi güvenliğine ve sınırlarına yapılan açık tehdit ve saldırıların önüne geçmek için operasyonun başladığını söyledi. Eker, “Kendi topraklarımızı ve sınırlarımızı koruma altına almak zorundayız, bu çerçevede zeytin dalı operasyonun hedefleri hakkında konuşmak istiyorum. İlk olarak biz terörizmle ve terör gruplarına karşı savaşmak zorundayız. Bunları isim olarak söylersem PKK/PYD/YPG VE DEAŞ ve bizim son 5 yıl içerisinde birçok vatandaşımız bu terör saldırıları yüzünden hayatını kaybetti. Bu operasyonun amacı bu tehdidi ortadan kaldırmak ve güvenliği sağlamaktır. Bu operasyon ne Suriyelilere karşı ne Kürtlere nede Arap ya da diğer etnik gruplara yönelik değildir. Peki, neden Afrin’in durumu Türkiye’yi tehdit ediyor? Çünkü sınır şehirlerimiz tehdit altında” dedi.

Katılımın yoğun olduğu panelin ikinci kısmında ise Suriye’de yaşananlar ve Türkiye’nin Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili katılımcıların soruları yanıtlandı. Panelde Basın Enformasyon Müdürlüğü tarafından hazırlanan sosyal medyada yer alan yalan haberleri anlatan kitapçık katılımcılara dağıtıldı. Mehdi Eker, sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve fotoğraflar hakkında katılımcılara bilgi verdi.