Edinilen bilgilere göre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker’in, Bismil ilçesi Tepe beldesi Kurudere Mahallesi’nde bulunan aile kabristanındaki 5 ayrı noktaya bayramdan 2 gün önce tuzaklanan el yapımı patlayıcılarla ilgili Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde 13 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nca gözaltına alınan şüpheliler arasında belediye çalışanları ile meclis üyelerinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgularının sürdüğü belirtildi.

640 kilogram patlayıcı tuzaklanmıştı

Bismil Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı’nca, bayramdan iki gün önce yapılan arama çalışmaları sırasında, Tepe Mezarlığı’nın yaklaşık 800 metre güneyinde radyo/frekans komutalı ateşleme düzeneği ve 8 adet 1,5 voltluk pil bloğu, ateşleme düzeneği ile mezarlık arasındaki bölgede iki ayrı hat halinde bin 700’er metrelik kablo, Tepe Mezarlığı’na giden stabilize yol üzerinde 2 adet 120 kilogramlık jelikan bidon içerisinde 240 kilogram amonyum nitrat ile hazırlanmış el yapımı patlayıcı, Milletvekili Eker’in anne ve ağabeyinin mezarlıkta bulunan kabirlerinin yakın çevresindeki 5 ayrı noktada 8 adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde infilaklı fitille birbirlerine irtibatlandırılmış 400 kilogram el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam 640 kilogram el yapımı patlayıcı bulunmuştu.