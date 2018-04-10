Mehmed Bin Cihad Fatihi izle... Mehmed Bin Cihan Fatihi 4.bölüm'de neler olacak?

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde heyecan gittikçe artıyor. Peki Mehmed Bin Cihad Fatihi canlı nasıl izleriz? Mehmed Bin Cihad Fatihi izlemek için ne yapmalıyız? Mehmed Bin Cihad Fatihi 5.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Çandarlı Halil Paşa, köşeye sıkışıyor!

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. Bölüm Fragmanı yayında! Mehmed, arkasından çevrilen kirli oyunları öğrenebilecek mi?

Çandarlı Halil Paşa, Mehmed'in ne işler peşinde olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Konstantinos, bütün şehrin kapılarını kapatarak yoluna çıkacak kişilere engel olmaya çalışmaktadır.

Mara Hatun, büyük bir tehlike nedeniyle Teodara tarafından uyarılır. Fakat Mara Hatun tanımadığı Teodara'nın boğazına hançer getirerek olan biteni öğrenmeye çalışır.

Mehmed, Osmanlı sarayındaki hain ile ilgili bilgi alır. Şehzade Orhan'a yüksek mertebeli bir kişinin yardım ettiğini öğrenen Mehmed, büyük merak ve kuşku içerisine girer.

Mehmed Bir Cihan Fatihi 4. Bölümde Mehmed, Konstantiniyye’den nasıl çıkacak?

Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin 10 Nisan 2018 Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Mehmed, kapıları kapatılan Konstantiniyye’de kalıyor; orayı fethedebilmek için gizli planlarını devreye sokuyor! Çandarlı Halil Paşa, Mehmed’in planlarını öğrenmek isterken, Teodora’nın şaşırtan kimliği olayların seyrini değiştiriyor.

Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde neler oldu?

Mehmed’i daha henüz bir çocukken, yeniçerilerle birleşip tahttan indiren Çandarlı Halil Paşa, intikam için geri döndüğünün farkındadır. Başta kendisi ve İshak Paşa’nın hedef olduğunu düşünen Çandarlı Halil Paşa, Mehmed’in en büyük hayali Konstantiniyye için harekete geçeceğini düşünür. Üstelik sarayda Mehmed’e ulaşmak zorlaşmıştır. Kendisine türlü bahaneler sunulduğunu düşünen Çandarlı Halil Paşa, Mehmed’in duvarlar arkasında ne yaptığını merak eder.

Mehmed ise İslam dünyasının kalbindeki yara olan Konstantiniyye için harekete geçmiştir. Keşiş Gennadios’un çağrısıyla Konstantiniyye’ye giden Mehmed ve Delibaş, Haçlı Birliği’nin toplanmasını engeller. Bizans İmparatoru Konstantinos, Mehmed’in tahta çıktıktan sonra Konstantiniyye’yi fethetmek istediğini bilmektedir. Oluşacak Haçlı Birliği ile güçlenmek isteyen Konstantinos, Gennadios’un planı sonrası bunu başaramaz ve Katolik Kilisesi ile anlaşma sağlanamaz. Konstantinos, bunun sorumlularını bulmaya çalışır ve Konstantiniyye’nin kapılarını kapattırır. Böylelikle herkes sorguya çekilecektir ve kendisinden gizlenen gerçekleri öğrenebilecektir.

Konstantinos, Osmanlı Devleti ile barış sağlamak adına Mara Hatun ile evlenmeyi teklif eder. Mehmed’in karşı geldiği bu hadise, Mara Hatun ile yaptıkları stratejik plan sonucu devreye sokulur. Mara Hatun, Konstantiniyye topraklarında ve Bizans sarayındadır. Mara Hatun’un gelişi, büyük sırlar taşıyan Pontus Prensesi Teodora’yı da harekete geçirir. Teodora, Mara Hatun ile görüşüp kim olduğunu açıklamak ister. Teodora’nın gizemli kimliği, Mehmed ile de karşı karşıya gelmelerine sebep olacaktır.