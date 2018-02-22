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'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisi ne zaman başlayacak? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi fragmanı

Yakında ekranlarda izleyici ile buluşmaya hazırlanan 'Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin fragmanları yayınlanmaya başladı. Peki 'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisi ne zaman başlayacak? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin fragmanını nasıl izleyebiliriz? İşte tüm detaylar...

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ne zaman başlayacak? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi fragmanı

22 Şubat 2018 17:05

'Mehmet Bir Cihan Fatihi' dizisi binlerce kişi tarafından merakla bekleniyor. Heyecanla beklenen dizinin fragmanı yayınlandı. 'Mehmet Bir Cihan Fatihi' dizisinin fragmanında savaş sahneleri damga vuruyor.

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolde olacağı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Ancak henüz dizinin ne zaman başlayacağı ile ilgili tarih belli değil.

Dizinin ilk tanıtım videosunun başında Hz. Muhammed'in ''Konstantiniyye elbet bir gün fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. '' sözlerine yer veriliyor. Savaş sahnelerinin de yer aldığı tanıtım videosunun son kısmında Fatih Sultan Mehmed'in sözleri bulunuyor. 

'Mehmed Bir Cihan Fatihi' dizisinin fragmanını izlemek için tıklayınız...

'MEHMED BİR CİHAN FATİHİ' DİZİSİNİN KONUSU

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu ve Büşra Develi'nin paylaştığı dizide Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine vatan sürecini konu alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını canlandıracağı bir dizi tüm hızıyla hazırlıklara başladı. 

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu, Mustafa ve Yıldız İmirzalıoğlu çiftinin en küçük çocukları olarak, 18 Haziran 1974 tarihinde, Ankara’ya bağlı olan Bala’da Üçem Köyü'nde dünyaya geldi.

Derviş ve Yasemin adında kardeşleri vardır. İlköğretimini Bala’da tamamladıktan sonra orta öğretimini tamamlamak için Ankara’ya teyzesinin yanına taşındı. Orta ve lise öğrenimini Ankara’da yaptı.

İlk denemesinde üniversite sınavını kazanamayarak ailesinin yanına dönmüş olsa da, bir sonraki üniversite sınavını kazanarak Yıldız Teknik Üniversitesi’ne yerleşen İmirzalıoğlu, burada Matematik okudu.

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