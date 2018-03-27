MEHMED BİR CİHAN FATİHİ İZLE... Mehmed bir cihan fatihi canlı... 2.bölümde neler olacak?

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ İZLE... Mehmed bir cihan fatihi canlı... Kanal D'nin sevilen dizisi Mehmet Bir Cihan Fatihi 2.bölümü ile ekranlara geliyor. Merakla beklenen dizide 2.bölüm neler olacağı heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Mehmed bir cihan fatihi canlı izlemek için ne yapmalıyız? Mehmed bir cihan fatihi izlemek için haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

“Bu yol hak yoludur, ölmek var dönmek yok” sözleri ile Manisa’dan yola çıkan Şehzade Mehmed, babasından sonra tahta geçmeye hazırlanır. Mehmed’in babası Sultan Murad’ın vefatından sonra hakkı olan tahtı almak için çıktığı yolculuk ve bu yolculukta yaşadıkları, Mehmed için hiçbir şeyin kolay olmayacağının göstergesidir. Edirne’ye ulaştığında ise Çandarlı Halil Paşa’nın saraya giden yolda nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusudur.

Usta Oyuncu Altan Erkekli, Mehmed Bir Cihan Fatihi Dizisinde!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin kadrosuna usta oyuncu Altan Erkekli de dahil oldu. Usta oyuncu, dizide Muslihuddin karakterine hayat verecek.

ALTAN ERKEKLİ SÜRPRİZİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide, usta oyuncu Altan Erkekli bu salı ekrana gelecek ikinci bölüm ile seyirci karşısına çıkacak.

Mehmed bir cihan fatihi nasıl izleriz?

Mehmed bir cihan fatihi dizisini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz. İnternet üzerinden izleyecek olanlar ise kanal d'nin sitesinden Canlı yayına girerek online olarak izleyebiliriz. Aşşağıdaki linkimize tıklayarak da canlı olarak izleyebilirsiniz...

Mehmed Bir Cihan Fatihi İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Babası Sultan Murad’ın ölüm haberini alan Mehmed, zorla indirildiği tahta yeniden çıkabilmek için Edirne’nin yolunu tutar. Bu amansız yolda sağ kolu Delibaş ve adamlarıyla birlikte çetin mücadelelerle karşılaşmak zorunda kalır. Zira tahtın bir adayı daha vardır.

Konstantiniyye’de tutulan Orhan’a da bu haber Bizanslılar tarafından verilir. Bizans İmparatoru Konstantinos, Mehmed’in tahta geçeceği zaman yüzleşeceği tehlikenin farkındadır ve bu yüzden Orhan’ı desteklemeye karar verir. Osmanlı’nın, Orhan’ın Konstantiniyye’de kalması için yaptığı anlaşma Sultan Murad’ın ölümüyle son bulur.