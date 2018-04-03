MEHMED BİR CİHAN FATİHİ İZLE... Mehmed bir cihan fatihi canlı... 3.bölümde neler olacak?

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ İZLE... Mehmed bir cihan fatihi canlı... Kanal D'nin sevilen dizisi Mehmet Bir Cihan Fatihi 3.bölümü ile ekranlara geliyor. Merakla beklenen dizide 3.bölüm neler olacağı heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Mehmed bir cihan fatihi canlı izlemek için ne yapmalıyız? Mehmed bir cihan fatihi izlemek için haberimizden detaylara ulaşabilirsiniz.

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. Bölümde Konstantiniyye için harekete geçiliyor!

Mehmed Bir Cihan Fatihi’nin 3 Nisan 2018 Salı akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Mehmed, hayalini kurduğu Konstantiniyye için harekete geçmeye hazırlanıyor; 29’uncu kez fethedilmeye çalışılacak Konstantiniyye için tüm detayları hesaplıyor!

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Mehmed bir cihan fatihi canlı nasıl izleriz?

Mehmed bir cihan fatihi dizisini Kanal D ekranlarından izleyebilirsiniz. İnternet üzerinden izleyecek olanlar ise kanal d'nin sitesinden Canlı yayına girerek online olarak izleyebiliriz. Aşşağıdaki linkimize tıklayarak da canlı olarak izleyebilirsiniz...

MEHMED BİN CİHAN FATİHİ 3.BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. Bölümde Mehmed, Konstantiniyye'yi almanın planlarını yapıyor; Bizans İmparatoru Konstantinos Haçlı Birliği toplamaya başlıyor!

Tahta çıkan Mehmed, hayalini kurduğu Konstantiniyye'yi fethetmenin planlarını yapar. Bu uğurda her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlaması gerekmektedir. 28 kez denenmesine rağmen alınmayan Konstantiniyye, bu kez fethedilecek midir? Öte yandan Bizans İmparatorluğu da harekete geçer. Mehmed'in en büyük yardımcısı olacak Mega Dük Notaras’ın kızı Eleni, kendi topraklarının fethi için yardım edecek mi? Çandarlı Halil Paşa'dan tüm yaşananları gizlemeye çalışan Mehmed, bunu başarabilecek mi?

Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde neler olmuştu?

Tahta çıktıktan sonra en büyük hayali Konstantiniyye’yi fethetmek isteyen Mehmed, hummalı bir çalışmanın içine girer. Osmanlı sarayına getirilen Eleni’nin, gizli çalışmalarını gördüğünü anlayan Mehmed onu öldürmeye kalkmıştı. Öyle ki Eleni’nin öldüğünün zannedilmesini istemişti. Hakikat ise tamamen farklıdır. Mehmed, Eleni’nin kendisine yardımcı olmasını ister. Mega Dük Notaras’ın kızı olan Eleni’nin, Konstantiniyye’yi kendisine en iyi anlatabilecek kişi olduğunun farkındadır. Ondan canını bağışlaması karşılığında Konstantiniyye’yi tüm detaylarıyla anlatmasını ister.