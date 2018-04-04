Mehmed Bir Cihan Fatihi oyuncusu Cariye Firuze kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi adlı dizide 'Cariye Firuze' rolünü oynayan kişi kimdir? Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethini kou aldığı diziye bugünlerde bir oynucu daha katıldı. Dizisine cariye Firuze rolünde Bengü Öztürk katıldı. Peki Bengü Öztürk kimdir? İşte konu ile ilgili detaylı bilgiler...

CARİYE FİRUZENİN OYNADIĞI ROL

Sultan Murad Han'ın gözde cariyesi Leyla ile yakın arkadaş olan Firuze içten içe gözde cariye olmayı istemektedir. Son derece hırslı olan Firuze, amacına ulaşmak için her türlü entrikayı çevirmekten çekinmeyecektir.

''MEHMED: BİR CİHAN FATİHİ'' DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU:

Dizide, Kenan İmirzalıoğlu'nun yanı sıra Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Funda Eryiğit, Sedef Avcı, Ertan Saban, İsmail Demirci, Atsız Karaduman, Burak Tamdoğan, Meral Çetinkaya, Altan Erkekli, İdil Fırat, Toprak Sağlam, Kaan Çakır, Serdar Orçin, Yavuz Sepetçi, Leyla Tanlar, Mert Yazıcıoğlu ve Çetin Tekindor rol alıyor.

Bengü Öztürk Kimdir?

Bengi Öztürk, 28 Aralık 1980 tarihinde Almanya’da doğmuştur. Bir abisi vardır. Gazi Üniversitesinde Ekonomi okurken Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları isimli yarışmaya katılıp burada derece yaptıktan sonra dizilerde oyunculuk yapmaya başladı.

2012 - 2013 yıllarında “Dila Hanım” dizisinde Savcı Canan karakterini canlandırırken Erkan Petekkaya, Hatice Şendil, Mahir Günşiray, Hülya Darcan, Necip Memili, Yonca Cevher, Ali Düşenkalkar, Engin Şenkan, Tuncer Salman ile beraber rol aldı. 2014 - 2015 yıllarında ise “Küçük Gelin” adlı dizinin başrollerinde Çağla Şimşek, Bengi Öztürk, Barış Çakmak, Arda Esen, Ufuk Şen, Melda Arat, Merve Çağıran ile beraber oynadı. 2017 yılında Fox ekranlarında yayınlanan “Dayan Yüreğim” adlı dizide Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz, Berk Atan, Tuncer Salman, Ege Aydan, Didem İnselel, Mehmet Aslan, Ferit Kaya, Korel Cezayirli, Bora Akkaş, Miray Akay, Özlem Maden, Elif Sönmez ile beraber rol almıştır.

Filmleri ve Dizileri :

2017 - Dayan Yüreğim (Aysun) (TV Dizisi)

2015 - Ya Nasip Ya Kısmet (Aysel) (TV Filmi)

2015 - Masal (Ayşe) (Sinema Filmi)

2014 - 2015 - Küçük Gelin (Melek Öğretmen) (TV Dizisi)

2013 - Küçük Kıyamet (TV Dizisi)

2012 - 2013 - Dila Hanım (Savcı Canan) (TV Dizisi)

2012 - 2014 - Yalan Dünya (TV Dizisi)