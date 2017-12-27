Mehmet Akif Ersoy’un torunu dedesini anlattı

İstiklal Marşı’nın yazarı Milli Şair Mehmet Akif Ersoy vefatının 81. yıldönümünde Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Torunun dilinden Mehmet Akif Ersoy’ isimli seminerle anıldı. Yazar Fatih Bayhan’ın moderatörlük yaptığı seminerin özel konuğu Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon oldu. Katılımcılara dedesiyle ilgili önemli bilgiler aktaran Argon, evdeki özel hayatından sportmen kişiliğine kadar bütün yönleriyle dedesi Mehmet Akif Ersoy’u anlattı.

“Bir kelime öğrenmek için çocukken tüm gücüyle çabalardı”

Lise öğrencilerine dedesini anlatan Selma Argon, “Dedem İstanbul Fatih’te doğdu ve çocukluğu Fatih Camii’nde geçti. 4 yaşında okumaya başladı. Annesi dini eğitim görmesini istiyordu. Babası onun öğretmeni gibiydi. Dedem Farsça, Arapça ve Fransızca’yı ana dili gibi konuşuyordu. Öğretim hayatı zorlu geçmiş ama öğrenmeye doymayan bir insandı. Hocalarının peşinden ayrılmazdı. Onlardan ders almak için sokakta pazarda nerede görürse görsün peşlerinden koşardı. Bir kelime bile öğrenmek için çocuk yaşında tüm gücüyle çabalardı. Ömrünü öğrenmeye ve öğretmeye adamıştır” dedi.

“Yürürken düşünür, fikirlerini geliştirirdi”

Dedesinin sporcu bir kişiliğe sahip olduğunu söyleyen Argon, “Başka bir özelliği de sportmen oluşuydu. Sporla vücudun ve beynin çok güzel geliştiğini bize anlatır. Şimdinin gülle atma sporuna benzeyen taş atma diye bir spor vardı. Onda birinciydi. Boğazı yüzerek geçecek kadar iyi bir yüzücüdür. Yürümeyi çok severdi. Fatih’teki evinden Halkalı’daki okuluna yürüyerek gidip gelirdi. Yürürken de düşünür ve fikirler geliştirirdi. Aynı zamanda güreşçidir. Hep bir alışveriş halindedir. Kendisine güreş öğretene okuma yazma öğretirdi. Neyzen Tevfik’ten ney üflemeyi öğrenir ama ona da karşılığında Farsça öğretir” diye konuştu.

“Dedemin vaaz kayıtlarının kopyası Almanya’da duruyormuş, sesini duymak istiyorum”

Dedesiyle ilgili isteğini açıklayan Selma Argon, “Dedem Almanya’da bulunduğu sürede camilerde esirlere vaazlar veriyordu. Ve o vaazlar çoğaltılıp cephelerde savaşan Müslümanlara gönderiliyordu. Vaazı dinleyen çok sayıda Müslüman yanlış cephede olduğunu görüp savaşı bıraktı. Bu vaazların kayıtlarının kopyaları Almanya’da duruyormuş. Geçen yıl Köln’de Başkonsolosluğa başvurduk. Arşivden bulunup bize kopyasının verilmesini talep ettik. Dedem iyi bir hatipti. Dedemin vaaz yaparken sesini duymak istiyorum. Bu konuda ümidimi hiç kaybetmedim.”