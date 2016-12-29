Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanvekili Mehmet Aktaş, milli gelir revizyonuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Yeni hesaplamanın temelde Birleşmiş Milletler'in (BM) 'Birleşmiş Milletler Ulusal Hesaplar Sistemi (SNA) üzerine kurulduğunu belirterek, "Avrupa Birliği, NSA'yı kendi muhasebe düzeneğine uyarlayarak Avrupa Hesaplar Sistemi'ni (ESA) bir mevzuat haline getirmiştir. Hesaplama temelde aynı fakat BM, çok farklı ülkelere hitab eden bir kuruluş olarak seçenekleri çoğaltmış. Hayatın içinden örnek vermek gerekirse kahvaltıdaki sıcak içecek seçeneğini çay, kahve, bitki çayı gibi çeşitli tutmuş fakat AB bunu kahve olarak belirtmiş. 2008 yılında BM'den alınan bu hesaplamaya geçiş için birlik üyelerinden 2010 yılında taahhüt alındı ve 2014 yılının ortasında ise bu sisteme geçildi. Biz de 2015 yılının aralık ayında sisteme geçeceğimizi taahhüt etmiştik fakat bir takım gecikmeler yaşandığı için bir sene sonra buna geçebildik. Bazı mecralarda neden senenin son ayında bu hesaba geçilmesi eleştirildi fakat bu zamanında yapılsaydı yine geçtiğimiz senenin aralık ayında olacaktı. Sebebi yine bazılarını iddia ettiği gibi 15 Temmuz sonrası bir moral vesaire değil" dedi.

İlk çıktıların kendi önüne yaklaşık iki sene önce geldiğini ve sonuçları uzun süre yadırgadığını belirten Aktaş sözlerine şöyle devam etti: "AB'ye taahhüt çerçevesinde 2012 yılında çalışmalar başladı, 2013 yılında 20 bin işyerine gidildi ve ilk girdi-çıktı desenlerini aldık. Ürünün ilk çıktısı 2014'ün ortalarında benim önüme geldi. Doğrusu ben de uzun süre yadırgadım ve 6 aya yakın sorguladım. Sizin şuanda görüp de bu mümkün müdür dediğiniz hususları bir kısmı ilk taslakta yorumlanacak şekilde daha ayrışıktı. Dengeleme, verinin niteliği, birden fazla verinin aynı şeyi söyleme durumu gibi hususlar dikkate alınarak sonuçta 2012 veri tablosu elimize geldi. Tasarruf oranının yüzde 20 olduğunu bir yıldır biliyorum ama inanın siyasilerde dahi kimseyle paylaşmadım. Bu revizyon beş sene gecikse fark yüzde 30-35 olacaktı. Takip edilen veri kaynağının başlangıçtaki yanılma payı daha düşük oluyor zaman ilerledikçe makasın açılıyor. 1972'den 1993'e geldiniz yüzde 38, 1993'ten 2008'e geldiniz yüzde 30, 2008'den 2016'ya geldiniz yüzde 20. 98 bazlı seride hanehalkı 2010 yılında kurduğumuz baz yılda ortalama yüzde 15 olarak yeni işletme kurulmuş ve istihdam sağlamış. İnşaat sektöründe ciddi bir güncelleme söz konusu oldu. 20 yıldır entegre bir iş kayıt sistemleri var. Veri entegrasyonu sorunu sebebiyle Cumhuriyet kurulduğundan beri var. Veriye entegrasyon sorunu olan bir ülkenin kaderi. Yapacak bir şeyim yok. Yani bu duruma hiç kimseyi düşürmek istemem Başta kendim. 1998 bazlıyı da TÜİK üretiyor. Bu durum, iyi bir durum değil. Ben ilk karşılaştığımda zaten arkadaşlara güldüm ve geri çevirdim, bakmadım bile İkinci, üçüncü kez muhtelif teyitlerle geldikten sonra, didik didik ettirdim arkadaşlara. Yine tatmin olmadım. Dünyadaki bunun karşılıklarına baktım. Temeldeki şey, yatırım boyutu ile inşaatı kaçırmamız. İkincisi kayıt dışılık varsayımlarımız ve taşımacılık marjlarıyla ilgili 2002'deki yüksek oranlar bu tüketim tarafını şişirmiş".

Adem Gürer