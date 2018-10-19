Mehmet Ali Erbil'den iyi haber

Ünlü şovmenin Maslak'ta tedavi gördüğü hastanede düzenlenen basın açıklamasına Başhekim Yardımcısı Dr. Tarkan İkizoğlu, Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu'nun yanı sıra gazeteciler katıldı. Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Semih Halezeroğlu, "Mehmet Ali bey dün akşam saat 20.00 sıralarında acil servisimize getirildi. Evde düşme sonucunda kaburgalarında kırıklar ortaya çıkmış. Bu kırıklar sonucunda iç kanama meydana gelmiş. Kendisine bilgisayarlı tomogrofiler çektik. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda hem kanın boşaltılması hem akciğerin yeniden şişirilmesi bunun yanında kanama odağının durdurulması için 45 dakika süren bir operasyon uyguladık. Operasyon gayet başarılı sonuçlandı. Daha sonra kendisini yoğun bakım ünitesine aldık" dedi.

"BİR HAFTA ON GÜN İÇİNDE NORMAL HAYATINA DÖNMÜŞ OLACAK"

Erbil'in tedavisinin yoğun bakım ünitesinde sürdüğünü belirten Halezeroğlu, "Genel durumu son derece iyi. Herhangi bir hayati söz konusu bulunmamaktadır. İçeride kanama tamamen durdurulmuş durumdadır. Yalnız üç kaburgasında kırık halen devam ettiği için kendisini sosyal hayata tekrar geri kazandırmak amacıyla yaklaşık 4-5 gün sonra küçük bir operasyon daha yapıp bu kemikleri onaracağız. Bir hafta on gün içerisinde de Mehmet Ali bey normal hayatına dönmüş olacak'' ifadelerini kullandı.

Birkaç gün sonra ünlü şovmenin ikinci bir operasyon geçireceğini söyleyen Halezeroğlu, Erbil'in bu operasyonun 3-4 gün sonrasında taburcu edileceğini belirtti.