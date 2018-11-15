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Mehmet Ali Erbil'in son durumu ile ilgili kardeşinden açıklama

Mehmet Ali Erbil'in son durumu ile ilgili kardeşinden açıklama
Mehmet Ali Erbil'in son durumu ile ilgili kardeşinden açıklama

Yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında kardeşi Yeşim Erbil sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ”Solunum cihazından ayrıldı. Uzun ve yıpratıcı travmanın oluşturduğu hasarı vücut onaracak. Yoğun bakımda tedavi devam edecek” dedi.

Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir ay önce evinde düşerek yaralanmış, ünlü şovmenin kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil'in tedavisi sırasında eski hastalığı da nüksetmişti. Yaklaşık bir aydır tedavisi yoğun bakımda devam eden Erbil'in son durumu hakkında kardeşi Yeşim Erbil, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. 

Yeşim Erbil, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, “Son durumu paylaşmak istiyorum. Ağabeyim uçurumdan düşüyordu çakılmak üzereyken uzatılan ipi tuttu. Aslında özeti bu. Solunum cihazından ayrıldı. Çok uzun ve yıpratıcı travmanın oluşturduğu hasarı vücut onaracak. Yoğun Bakımda tedavi devam edecek. Bu süre ne kadar olacak bilemeyiz. Tamamen normale dönüş hemen olmaz. Bu aşamaya geldiğimiz için şükrediyoruz. Bir aya yakın zamandır, yoğun bakımda olduğu için zaman ve mekan oryantasyonu bozulur bunlar beklenen şeyler. Artık ipi tuttu hepinizin duası ile oradan çıkacak inşallah”dedi.  

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