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Mehmet Ali Erbil'in son durumuyla ilgili kardeşinden üzücü haber

Mehmet Ali Erbil'in son durumuyla ilgili kardeşinden üzücü haber
Mehmet Ali Erbil'in son durumuyla ilgili kardeşinden üzücü haber

Yoğun bakımda tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında açıklama yapan kardeşi Yeşim Erbil, “Dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir” dedi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaklaşık bir ay önce evinde düşerek yaralanmış ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil'in tedavisi sırasında eski hastalığı da nüksetmişti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Erbil'in kardeşi yazılı bir açıklama yaptı.

“Solunumu bozuldu”
Yeşim Erbil, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik, bu haberi biraz bekleyip verdik sizlere çünkü yoğun bakımda sürpriz gelişmeler olabilir diye. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti sizleri de tabi. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Yine beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir. Dualarımız güzel dileklerimiz onunla” dedi.  

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