Mehmet Ali Şahin’den Gül’e eleştiri

Partisinin Safranbolu İlçe Danışma kurulunda konuşan AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Abdullah Gül ile ilgili “Bu millet bana vekillik verdi. Meclis Başkanlığı verdi. Ama hizip başı olalım diye bu teşkilat bize bu görevleri vermemiştir. Cumhurbaşkanı yaptık, hizip başı olun diye bu görevi vermemiştir. Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesini düşünün. Genel Başkanımız çıktı, ‘Cumhurbaşkanı Adayımız Abdullah Gül kardeşimiz’ dedi. Kendisini gösteremez miydi? Genel Başkandı, belki de en fazla ona layıktı. Bir kardeşini kendi nefsine tercih etti. Biz bu ahlakla yetiştik. Onu hep destekledik. Bütün bunları göğüsledik. Sayın Gül görevini yaptı, parti kurucumuz, ilk Başbakanımızdır. Cumhurbaşkanı görevi sonrası partiye üye olmasıydı benim gönlümden geçen. ‘Partiye kayıt oluyorum.’ demesi lazımdı. Şimdi adeta bir hizip başı gibi ortada olması böyle görüntü verdiğini söylemek istemiyorum böyle bir izlenim var. Birlikte görev yaptık. Ülkemize birlikte hizmet ettik. Bu teşkilatın bu milletin özellikle Genel Başkanımızın, davamızın liderinin talimatıyla göreve gelmiş kişilerin hizip içinde olduğu görüntüsü olduğunda üstünden atması gerekir" dedi.

“SURİYE’DE BİZİM OLAN SINIRDA GÜVENLİK GÜCÜ OLUŞTURACAKSIN”

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Afrin Operasyonu ile ilgili yaptığı konuşmada ise ABD’ye yüklenerek, “Türkiye ve Dünya, Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyonuna kilitlendi. Acaba Türkiye Afrin’e operasyon yapacak mı? Neticeleri ne olacak? Biz terör örgütlerine karşı Suriye’ye yönelik ilk defa ortaya koymadık ki. İstediği gibi cirit atıyor terör örgütleri. Dolayısı ile biz önlemlerimizi almak zorundayız . Şimdi Özgür Suriye Ordusu mensupları Azez’de, Cerablus’ta hakimiyeti ellerine aldılar. Antep Milli Eğitim Müdürünü davet etmişler, karne dağıtmışlar. Hayat orada normale döndü. Afrin neresi, Afrin bizim Hatay ve Kilis’e sınır. Burada pkk uzantısı pyd militanları oradan Türkiye’ye ateş ediyorlar. Silahlı Kuvvetlerimiz cevap veriyor. Bu top mermileri kimi zaman ilçelere, sınır köylere isabet ediyor. Hangi ülke, başka ülkeden bu tür zararlar veren yapılara toleranslı olabilir. Biz uluslararası hukukun bize verdiği imkanları değerlendirmek için Afrin’de yaşayan halkın günlük yaşantısını devam ettirebilmesi için onları etkisiz hale getirmek istiyoruz. Cerablus’un merkez nüfusu 400 bin, 7 kasaba 365 köy. PKK uzantısı PYD’nin hedefi o kanalla Akdeniz’e uzanmak. Türkiye ile koridor açarak orada otonom ama bağımsız bir Kürdistan kurmak istiyor. ABD destekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, devlet yetkilileri, ‘Her türlü tedbiri alırız.’ diyor. Bizim sınırımızda ABD 30 bin kişilik sınır güvenlik gücü oluşturacak. Bu sınır bizim. Bilmem kaç bin kilometreden geleceksin. Suriye’de bizim olan sınırda güvenlik gücü oluşturacaksın. Bunlar PYD militanları orada bir Kürt koridoru kurmak istiyor. PKK terör örgütüne iyi bakmayan Kürt kardeşlerimi tenzih ediyorum. Afrin’in önemli nüfusu kürttür ama bunlar elindeki silahlarla bunları yıldırmış.” dedi.

“ÖNCE SİZİN VERDİĞİNİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRME BORCUNUZ VAR”

Afrin Operasyonu ile ilgili yapılan açıklamalar sonra ABD’den gelen ‘açıklama borcu’na da atıfda bulunan AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, “Türkiye’ye sizin borcunuz çok önce sizin verdiğiniz sözleri yerine getirme borcunuz var. Hani Rakka IŞİD’den temizlenince silahları toplayacaktınız. Tuttunuz mu sözünüzü. Bize açıklama yapma borcunuz değil sözünüzü tutma, müttefikliğinizi yerine getirme gerekiyor. Bunu yapmıyorsun. Fiiliyatta PYD ile işbirliği halinde onunla müttefik. ABD izin vermiyor, Birleşmiş Milletler üzüntülü, Avrupa Birliği üzüntülü. Kendi güvenliğimizi korumak için tedbir almayacak mıyız?” dedi.

“GÜVENDİĞİ KONDUĞU DAL DEĞİL KANATLARIDIR”

Türkiye’ye söylenen ‘Yanlız kalırsınız’ ifadelerine de değinen AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, “Kuş konduğu dalın kırılmasından korkmaz. Güvendiği konduğu dal değil kanatlarıdır. Bizde silahlı kuvvetlerimize, milletimize güveniyoruz” dedi.

“BEDELLİ YAPANLAR BİR GÜN ELİNE SİLAH ALMADI Kİ”

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, “Hangi siyasi partiye mensup olursak olalım Türkiye için birlikte hareket etmek gerekiyor. Burada destek ana muhalefete düşer. Ne diyor, ‘Seni kefen giyerek karşılayan arkadaşlarını gönder.’ diyor. İyi rol yapan arkadaş, ‘Bedelli yapanları gönderin.’ diyor. Bedelli yapanlar bir gün eline silah almadı ki bu gayri ciddiliktir” dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, “Nazım Hikmet kadar vatansever olun. Komünisttir. Türkiye’den kaçmış Sovyetlere yaşamış orada ölmüştür. Bir yerde okuma imkanı buldum” diyerek Nazım Hikmet’in 1954’te Budapeşte radyosunda yaptığı konuşmadan bir kesit okudu.

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, “Devlet Bahçeli kadar vatanperver olun ya. ‘Memleket meselesi olduğunda ben devletin yanındayım.’ diyor. ‘Doğru işlerin yanında olacağım’ diyor” dedi. AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Afrin ile ilgili diplomatik çalışmalarında devam ettiğini söylediği konuşmasında, “Silahlı mücadele dışında neler gerekir bu konudaki gerekli çalışmalarda devam ediyor. Türkiye Cumhuriyeti gereken neyse yapacaktır. Silahlı Kuvvetlerimize kolaylık diliyoruz. Şehit olurlarsa daha öncekileri gibi bu vatan için şehit olacaklar" dedi.

Samet Oğuzhan Doğan