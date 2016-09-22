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Mehmet Altan tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanma talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Altan kardeşlerden Mehmet Altan tutuklanırken, Ahmet Altan ise serbest bırakıldı.

Mehmet Altan tutuklandı

22 Eylül 2016 07:07
Mehmet Altan tutuklandı - Tıkla İzle

Mahkeme çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Altan, "Darbenin ne olduğunu bilmeyen, darbeyi ciddiye almayan, bir tek cümle ile darbeyle ilişki kurmaya açık duran bir hukuk sistemiyle bu ülkenin gerçekten çok zor günler yaşayacağını düşünüyorum. Mehmet Altan'ın bugün tutuklanması, 15 Temmuz ile ilgili soruşturmanın tamamen yolundan saptırılması, ciddiyetinden uzaklaştırılması ve esas sorumlulara gidecek soruşturmanın önünün kesilmesidir. Bunun başka hiçbir anlamı yok. Bugün bu tutuklama 15 Temmuz ile ilgili ciddi her türlü soruşturmanın önünü kesiyor." dedi.

Ahmet Altan konuşmasının ardından bekleyenleri ile görüşerek adliyeden ayrıldı. 

Etiketler: mehmet altan, tutuklama


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