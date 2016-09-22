Mahkeme çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ahmet Altan, "Darbenin ne olduğunu bilmeyen, darbeyi ciddiye almayan, bir tek cümle ile darbeyle ilişki kurmaya açık duran bir hukuk sistemiyle bu ülkenin gerçekten çok zor günler yaşayacağını düşünüyorum. Mehmet Altan'ın bugün tutuklanması, 15 Temmuz ile ilgili soruşturmanın tamamen yolundan saptırılması, ciddiyetinden uzaklaştırılması ve esas sorumlulara gidecek soruşturmanın önünün kesilmesidir. Bunun başka hiçbir anlamı yok. Bugün bu tutuklama 15 Temmuz ile ilgili ciddi her türlü soruşturmanın önünü kesiyor." dedi.

Ahmet Altan konuşmasının ardından bekleyenleri ile görüşerek adliyeden ayrıldı.