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Mehmet Altan'ın tahliye talebine ret

Mehmet Altan hakkında, AYM’nin hak ihlali kararının ardından yerel mahkemenin tutukluluğun devamı kararına sanık avukatlarınca yapılan itiraza üst mahkemeden de red kararı geldi. Red kararı oy çokluğu ile alınırken, karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, “AYM’nin hatalı uygulamaları eleştirilebilir nitelikte olsa da bu durumun AYM kararlarının bağlayıcılığına engel teşkil etmez” ifadesini kullandı.

Mehmet Altanın tahliye talebine ret

15 Ocak 2018 16:46

15 Temmuz’dan önce katıldığı programda darbe çağrışımı yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararının ardından, yargılamayı yapan İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi, oy çokluğu ile tutukluluğun devamına hükmetmişti.

Altan’ın avukatları, AYM kararına uyulması ve Altan’ın tahliyesi karar verilmesi talebiyle, İstanbul 26’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi sunmuş, mahkeme kararını yerinde görerek itirazı yasa gereği bir üst mahkeme olan İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti.

İstanbul 27’inci Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı değerlendirerek, tutukluluğun devamına ilişkin kararı usul ve yasaya uygun bularak, itirazın reddine hükmetti. Karar oy çokluğu ile alınırken, üye hakimlerden biri karara muhalefet şerhi koydu.

AYM’nin kararlarının bağlayıcı olduğuna ve gerekçeden ayrı olarak kısa kararında bağlayıcı nitelik arz ettiğine değinen üye hakim kararda, “AYM’nin hatalı uygulamaları eleştirilebilir nitelikte olsa da bu durumun AYM kararlarının bağlayıcılığına engel teşkil etmez. AYM’nin gerekçeli kararının beklenmesinde hukuki yarar yoktur. AYM iradesini kısa kararla ortaya koymuştur. Nihayetinde AYM kararları bağlayıcı ve kesindir. Kararlarına karşı başvuru mercii yoktur. Bu nedenlerleAYM kararı doğrultusunda hak ihlalinin ancak tahliye ile giderilebileceği anlaşıldığından itirazın kabulü ile sanık Mehmet Hasan Altan’ın tahliyesine karar verilmesi kanaatinde olduğumdan sayın çokluğun aksi yöndeki kararına katılmıyorum” ifadelerini kullandı. 

Başak Akbulut

 

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