Mehmet Altıparmak: 'Amacımız Süper Lig’e çıkmak'

Antalya kampını İHA'ya değerlendiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “İlk yarı bizim için kötü başladı ama biz göreve geldikten sonra iyi bir ivme yakaladık. Takımın oyun şekli değişti. Daha önce çok pas yapan, ön tarafa az oynayan bir takım vardı. Biz geldikten sonra daha çok hücum yapan bir oyun anlayışı getirdik. İçeride oynadığımız Ümraniye ve Gazişehir maçları, bizim ne istediğimizi gösterdi. Bu sistem üzerinde devam ettik. Geldiğimizde 15. sıradaydık ve 12 puanımız vardı. İlk yarı hedefimiz Play-Off’a yakın olmaktı. Bunu başardık. Son haftalardaki aldığımız galibiyetler bizi yaklaştırdı. Şimdi bizi daha zor bir süreç bekliyor. Bir anda en alttan en üste çıkarak hedefleri değiştirdik. Bu durum sorumluluğumuzu artırdı. Bunun bilincinde çalışmalar yaptık. İkinci yarının çok zor geçeceğini bildiğimiz için kondisyon ağırlıklı çalıştık. Bazı transferlerimizi yaptık, yapacağımız takviyelerle hedefe oynayan bir takım olacağız. Amacımız Süper Lig’e çıkmak. Bu şansı yakaladık. Bunu yapacak kalitemiz var. İyi bir kadro ve iyi bir yönetimimiz var. Bazı takımlar şampiyon olur ama Süper Lig için hazırlıksızdır, bizim böyle bir durumumuz yok. Elimizden geleni yapacağız. Lig bitiğinde üst tarafı yakalamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Erzurum’da müthiş bir taraftar kitlesi var”

Gümüşhane’yi çalıştırırken, Erzurumspor’a Play-Off’ta kaybeden ve sonrasında Erzurumspor’un başına gelen Mehmet Altıparmak, “Gümüşhane’nin başındayken o gün çok üzülmüştük. Erzurum-Gümüşhane finalinde futbol olarak her şeyi yapan bizdik. Gümüşhane olarak çok pozisyona girdik. Ancak final maçlarında önemli olan şampiyon yazdırmaktır. Erzurumspor o gün tecrübesiyle kazandı. Gel zaman, git zaman Allah bize buraya gelmeyi nasip etti. Geldiğim için çok memnunum. Futbol kültürü olan bir yere geldim. Daha önce biliyordum ama taraftarların bu kadar etkili olduğunu bilmiyordum. Müthiş bir taraftar kitlesi var Erzurum’da. Gelen rakibe, deplasmanı hissettiriyorlar. 20 bin kişi önünde oynarsın ama etki etmez. Burada 3 bin kişilik grup, her zaman desteğini veriyor. Taraftarın bu durumu takımı olumlu etkiliyor” açıklamasını yaptı.

“TFF 1. Lig, Süper Lig’den daha keyifli”

Süper Lig ve TFF 1. Lig arasında da değerlendirme yapan Altıparmak, “Süper Lig’de eskiden 4 büyükler dediğimiz takımların içine şimdi Başakşehir girdi. Abdullah hoca başta olmak üzere hepsini kutluyorum. Bunun dışında Süper Lig’de olacaklar belli. Bu 4,5 takım dışında şampiyon olan takım olmaz. Ancak bizim ligde şu anda lider Ankaragücü ama bu takım kiminle oynarsa oynasın, maçtan önce sonucu kestiremiyorsunuz. Sonucu yüzde 80 belli olan maçlar oynanıyor Süper Lig’de. Ancak bizim ligde böyle durum yok. Her deplasmanda her takım kaybedebiliyor. Bu da bizim ligimizin daha keyifli olmasına sebep oluyor. Ligde taraftar sayısı arttı. Süper Lig’de izlenme sayısının artması, başarıyla alakalı. Ama Erzurumspor’da belli bir taraftar kitlesi her maça geliyor. Bugün Fenerbahçe, Galatasaray kötü gittiği zaman taraftar sayısı düşüyor. Anadolu’da takımlarını çok destekliyor taraftarlar. Süper Lig’le TFF 1. Lig arasında çok ciddi bir parasal fark da var. Bizim ülkemizde fark oluşturanlar yabancı oyuncular. Böyle olunca da neden Türk oyuncu yetişmiyor deniliyor. Biz Türk oyuncuyu oynattığımız zaman taraftar, dışarı diye bağırıyor. İlla yabancı olacak” diye konuştu.

“Bu düzen böyle devam eder”

Türkiye’ye gelen bazı yabancı oyuncuların hiçbir katkı sağlamadan inanılmaz paralar kazandığını sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, “Bizde yabancı oyuncuya 2, 3 ay parasını vermediğin zaman adam serbest kalıyor. Türk oyuncularda bu durum yok. İster istemez bu nedenle her şeyini tam yapıyorsun. Bizim ligimizde de 5 yabancı var. Rekabet ortamının olduğu yerlerde bu durumu kullanıyorsun. Ama önümüzde Altınordu gibi bir örnek ver. Yabancı oyuncu olmadan da aslanlar gibi mücadele edebiliyor. Başkan ve hocalar uzun vadeli gelirse Türkiye’de çok şey değişir. Bizde lig başlıyor ve şansın 5 hafta. Bundan dolayı ne oyuncu yetiştirebiliriz ne de oyuncuları oynatabiliriz, bu düzende devam eder” dedi.

Son olarak ligi ilk 6 sıra içinde bitireceklerine inandıklarını söyleyen Altıparmak, “Öncelikli hedefimiz ilk 2 sıra içinde olmak ve direkt çıkmak. Ama direkt çıkamazsak Play-Off’la yükselmek istiyoruz. Mayıs ayı geldiğinde bütün taraftarlarımıza, ‘Erzurumspor Süper Lig’de' yazısını yazdırmak istiyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu