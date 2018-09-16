Mehmet Altıparmak: 'Deplasmanda kazanılan bir puan iyi'

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Mehmet Altıparmak müsabakayı değerlendirdi. Altıparmak, "Bizim için deplasmanda kazanılan bir puan iyi. Maçın nüansları var. 3 puanda alabilirdik, maçı kaybedebilirdik de ama ligin en zevkli maçları en çok izlenen takımı olmaya devam ediyoruz. Gerçekten oyunu çirkinleştirmeden, mümkün olduğunda gol arayan bir takım olmak istiyoruz. Maçın ilk yarısında özellikle bunu çok iyi gerçekleştirdik. Öne geçtikten sonraki 3,4 tane pozisyonumuz vardı belki ikiyi bulsak maçı orada kopartabilirdik. 1-1'den sonra Sivasspor'un pozisyonları, 2-1'den sonra maçı da kaybedebilirdik. 2-2'den sonra tamamen oyun Sivasspor'un doldur boşalta döndü. Orada Sehic'in çıkardığı bir kaç pozisyon var ama maçı en net pozisyonunu Mursy kaçırdı. Mursy atmış olsaydı buradan galibiyetle dönecektik ama iki takım oyuncularını da yapmış oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Gerçekten müthiş mücadele ettiler. Tribünde izleyen, televizyonda izleyen herkes çok zevk almıştır. Bizim üzüntümüz deplasmanda 2 tane gol atmamıza rağmen 1 puan almamız. İlk deplasmanımız Konya'da da 3-2 mağlup olmuştuk. Orada da 2 gol atıp puan alamamıştık. Bu ligde puan puandır. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum almış oldukları puandan dolayı. İki takım için zevkli, çekişmeli, iyi maç oldu. İki takım da birer puan aldı. Biz artık cuma günü oynayacağımız Ankaragücü hazırlıklarına başlayacağız. Bizim için çok önemli bir hale geldi" diye konuştu.

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz