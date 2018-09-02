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Mehmet Altıparmak: 'Tek üzüldüğüm rakibe pozisyon vermeden mağlup olduk'

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Medipol Başakşehir’e 1-0 yenildi. BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Tek üzüldüğüm rakibe pozisyon vermeden mağlup olduk” dedi.

Mehmet Altıparmak: Tek üzüldüğüm rakibe pozisyon vermeden mağlup olduk

02 Eylül 2018 22:13

BB. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. 3 puan almak için çok iyi hazırlanmıştık. Tek üzüldüğüm rakibe pozisyon vermeden mağlup olduk. 4 haftadır bu kadar mücadele ediyoruz. Sadece 1 puan alabildik. Taraftarımıza teşekkür ederim. Galibiyet armağan etmek istiyorduk bunu başaramadık. Emrah ile girdiğimiz pozisyon gol olsa çok farklı bir sonuç olabilirdi. İkinci yarı rakibin sahasında oynandı. İkinci yarı nispeten her şeyi yaptık golü bulamadık. Hiç hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu lige alışıyoruz. Biz çok pozisyon üreten bir takımız. Forvette eksikliğimiz var. Milli takım arası bizim için şu anlamda iyi olacak iki sakat oyuncularımız, geç gelen oyuncularımızın kondisyon eksikliğini tamamlamaya çalışacağız. Bundan sonraki maçlarda daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler
 

 

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