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Mehmet Altıparmak: 'Yenemiyorsan yenilmeyeceksin'

Mehmet Altıparmak: 'Yenemiyorsan yenilmeyeceksin'
Mehmet Altıparmak: 'Yenemiyorsan yenilmeyeceksin'

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Golü bulduktan sonra oyun tersine döndü, topa hakim olamadık” dedi.

Adanaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Adana'ya kazanmak için geldik. Oyunun ilk bölümünde, ilk yarının genelinde topa hakim taraftık. İlk yarı golü atmış olsak ikinci yarıya daha iyi başlardık. Gol gecikince Adanaspor'un da direnci arttı. Golü bulduktan sonra oyun tersine döndü, topa hakim olamadık. 1-0'dan sonra yakaladığımız pozisyonda 2-0 yapmış olsak maçı koparacaktık, bu olmadı. Bu sene yediğimiz en güzel gollerden birini yedik. Çok güzel bir frikik golüydü. Son 15 dakika iki takım da kazanmak adına oynadı. 2-1'i de yakalayabilirdik. Zevkli, çekişmeli ve iyi bir maç oldu. Amacımız deplasmanda 3 puan almaktı ama yenemiyorsan yenilmeyeceksin. İki takımın futbolcularını da tebrik ediyorum" dedi.

Cemil Serezli
 

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