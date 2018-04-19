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Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında aralarında Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi.

Mehmet Aydının da bulunduğu 6 şüpheli hakkında kırmızı bülten düzenlendi

19 Nisan 2018 18:50
 

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