Mehmet Aytekin: 'Kim bu kulübün bir lirasını çaldıysa haram olsun'

“Türk futbolunun katili kulüp başkanları ve yöneticileridir”

Aytekin, “Türk futbolunun katili ne hakemlerdir, ne oyunculardır, ne sahadır. Türk futbolunun katili kulüp başkanları ve yöneticileridir. Bu lafım benim açımdan nettir. Getirilen futbolculara ödenen menajer paraları, yurt dışından getirilen futbolculara astronomik rakamlar, kendi ülkelerinde 4-5 bin avroya çalışan futbolcuların ülkemize gelip, 600-700 bin avro kazanmasına sebep olan kim varsa Türk futbolunun katili onlardır" dedi.

Kendi başkanlığında ve yönetiminin Karabük'ten istediği bir şey olduğunu da kaydeden Aytekin, "Yazışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağım. Bunun da milat olmasını istiyorum. Öncelikle Ticaret ve Sanayi Odası ve Serbest Muhasebeciler Odası'nın kulübümüze mutlaka bir tane sivil mali sekreter atamasını istiyorum. Kulüp başkanının ve yöneticisinin paraya dokunmasını istemiyorum. Bu bizle beraber milat olsun. Kimse kulübün parasına dokunmasın. Bu kulübümüzün marka değerini düşürür ve kulübümüze olan güveni sarsar. Biz şu anda piyasada yardımlarla dönmeye çalışan bir kulübüz. Binde ikilerimiz de kesildi. İnsanlar para verirken 'Acaba parayı nereye veriyoruz?' diyorlar. Sonuna kadar haklılar. Benim sivil mali sekreter istememdeki tek sebep budur. Gelin kulübü şeffaflaştıralım” ifadelerini kullandı.

“SMS kampanyası ile personel maaşı ödüyoruz”

Aytekin, şu anda kulübün geliri kalmadığını belirterek, "Binde ikilerle gelen paralarla dönüyorduk maalesef o paralarımız da kesildi. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz, 2018 bağış bütçesinde 15 milyon lira bağış var, kendisiyle görüştüm buradan bağış ayırmaya çalışacağını söyledi. Bu futbolcuları ve bu takımı mayıs ayı sonuna kadar taşımamız lazım. Taşımamız için de bu kulübe acilen 1,5-2 milyon lira para lazım. Elimizdeki oyuncuların maddeleri gereği elimizde kalması için maaşlarını ödememiz lazım. Maaşlarını ödeyemediğimiz takdirde serbest kalıyorlar. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Öz'den bağış bütçesinden bize bağış ayırmasını önemle rica ediyorum. Eski güvenirliğini kulübümüze kazandırmamız lazım. Ligde kaldığımız şaşalı ve güzel günleri bu kulübün tekrar kazanması lazım. İnsanların SMS kampanyasına verdikleri destekle personel maaşını ödedik. Verilen destekler çöpe gitmiyor. Kulübümüzde oynayan üç futbolcumuza talip var. Bunlarla sezon sonu görüşmek için karar aldık. Kaleci Çağlar'a teklif var, Tayyib'e ve Traore'ye teklif var. Bunlara sezon sonunda hocamızla görüşerek, istişare yaparak karar vereceğiz" diye konuştu.

“Kardemir Karabükspor tarihine yazık olur”

Gençlerbirliği - Galatasaray maçından sonra küme düşmelerinin kesinleştiğini de sözlerine ekleyen Aytekin, “Zaten 2-3 hafta öncesinden belliydi. Bunu alenen söylemiyorduk ama daha önce bu şehir bunu yaşadı. Ama ne yaptık? Tekrar çıktık. Problem çok büyük değil. Bugün Kayserispor'un, Antalyaspor'un, Buraspor'un, diğer kulüplerin borcu bizim 7-8 katımız. 300-400 milyon liradan aşağı borcu olan kulüp yok. 15 milyon liraya ihtiyacımız var, toplam borcumuz 60-70 milyon lira civarında. Eğer biz bu şehirden bunları çıkaramıyorsak gerçekten Kardemir Karabükspor tarihine yazık olur” dedi.

“Kim bu kulübün bir lirasını çaldıysa haram olsun”

Kardemir Karabükspor’un eski CEO’su Hakan Ayvaz’ın yaşanan süreç ile ilgili gözaltına alındığı yönünde bir soruya ise Aytekin, “Hakan Ayvaz'ın gözaltına alındığını ben de duydum. Süreç devam ediyor. Gözaltılar olur mu ifadeler olur mu, bize de soruyorlar, bizden de fikir alıyorlar, denetçilerimiz burada onlarla beraber istişare yapıyoruz. Kim bu kulübün bir lirasını çaldıysa haram olsun. Eğer bu kulübün paraları boşa çıkarıldıysa, paralar alınıp hiçbir yerde kullanılmadıysa, futbolculara ödenmediyse yazıklar olsun. Bu kulüp bunu hak etmedi, bu şehir hak etmedi. Kimsenin yanına kar kalmasın. Ben de suçluysam benim de ifadem alınsın, ben de gözaltına alınayım, ben de tutuklanayım. Bu kadar net söylüyorum. Bunlardan bir şey çıksa da bize keşke para dönüşü olsa. Tabi ki insanlar cezalandırılsın. Ben kulüp başkanı olarak derim ki, 'Harcanan paralar geri kazandırılsın ki, biz de futbolcularımız da hocamız da idari personel de maaş alan kim varsa herkes rahatlasın" cevabını verdi.