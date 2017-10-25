Mehmet Baransu'nun "devletin gizli belgelerini ifşa etme" davası ertelendi

Taraf Gazetesi eski yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, "Gülen’i Bitirme Kararı 2004’te MGK’da Alındı” başlıklı haber kapsamında, "devletin gizli belgelerini ifşa etme” suçundan 50’şer yıla kadar hapisle yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Mehmet Baransu cezaevinden getirildi. Müşteki Milli Güvenlik Kurulu (MGK)ve Milli İstihbarat Teşkileti (MİT) avukatı ile sanık avukatları da salonda hazır bulundu.

"Savunma için hazırladığım belgelere el koydular"

Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Baransu hasta olduğunu ve ilaç tedavisinin sürdüğünü belirterek, "Ben tüm belgelerimi hazırlamıştım ancak size sunacağım belgelere cezaevinden çıkarken el koydular, kitaplara el koydular. Mahkeme tarafından yazı yazılırsa delillerimi sunacağım. Dava ile ilgili tüm delillerimi toplamıştım, ancak cezaevi çıkışında el konuldu. Gazete küpürlerine bile el koydular" dedi.

Sanık avukatı söz alarak, "Mahkeme tarafından el konulan kitap, belge ve yazıların cezaevinden çıkışının sağlanması için yazı yazılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, cezaevi idaresi tarafından el konulan kitap, gazete broşürü ve yazılı belge gibi savunmaya yönelik delil ve belgelerin sanığın savunmasını yapabilmesi için mahkemeye ulaştırılması ya da sanığın kendisine teslim edilerek duruşmaya getirilmesinin sağlanması konusunda yazı yazılmasına hükmetti. Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Baransu ve Murat Şevki Çoban hakkında "Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etme", "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgiyi basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 26'şar yıldan 52'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

Gamze Erdemir



